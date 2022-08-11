Мошенник из Москвы обманул вологжанку, которая заказала у него аквариум

11.08.2022 [Происшествия]

Мошенник из Москвы обманул 35-летнюю жительницу Вологды на 56 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже аквариума. Она связалась с продавцом и договорилась о покупке. После она оплатила товар переводом, но так и не получила заказ.

Вологодские полицейские установили место жительства злоумышленника и задержали его. Он пояснил, что, получив оплату, перестал отвечать на сообщения покупательницы и потратил деньги.

«В настоящий момент подозреваемый полностью возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман, уголовное дело
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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