В Вологде появится специальный велогородок со светофорами и разметкой

11.08.2022 [Общество]

В Вологде появится специальная велоплощадка, где  детей будут учить ездить на велосипеде и соблюдать ПДД.

Возможность обустройства автогородков на внутридомовых территориях для обучения детей навыкам управления велосипедами, самокатами и прочими гироскутерами обсудили сегодня представители ГИБДД, администрации города и одной из компаний-застройщиков в новостройках на улице Возрождения.

«Планируется оборудовать специально выделенные площадки для детей мини дорожными знаками, светофорами и разметкой. Рабочей группой оговорены минимальные требования к автогородкам и получено предварительное согласие подрядчика по установке необходимого оборудования», — сообщили в городском отделе ГИБДД.

Обустройство велогородков планируется уже в этом году.

Тэги: ПДД, дети

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