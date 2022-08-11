В Вологде появится специальный велогородок со светофорами и разметкой

В Вологде появится специальная велоплощадка, где детей будут учить ездить на велосипеде и соблюдать ПДД.

Возможность обустройства автогородков на внутридомовых территориях для обучения детей навыкам управления велосипедами, самокатами и прочими гироскутерами обсудили сегодня представители ГИБДД, администрации города и одной из компаний-застройщиков в новостройках на улице Возрождения.

«Планируется оборудовать специально выделенные площадки для детей мини дорожными знаками, светофорами и разметкой. Рабочей группой оговорены минимальные требования к автогородкам и получено предварительное согласие подрядчика по установке необходимого оборудования», — сообщили в городском отделе ГИБДД.

Обустройство велогородков планируется уже в этом году.