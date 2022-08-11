В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад

11.08.2022 [Происшествия]

В Вологде следователи задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 2002 году.

Тогда на балконе квартиры в одном из домов в Вологде было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведённые следственные действия, установить личность подозреваемого не удалось и некоторое время спустя производство по уголовному делу было приостановлено.

Сотрудники отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности отдела уголовного розыска УМВД России по городе Вологде неоднократно возвращались к изучению материалов уголовного дела.

По инициативе сыщиков предметы, изъятые на месте преступления повторно направили на исследование в ЭКЦ УМВД России по Вологодской области. Изучение биологических следов показало, что биологические следы принадлежат мужчине. Благодаря этим сведениям полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1978 г.р. Оперативники задержали его по месту жительства. Материалы переданы в следственные органы.

«В текущем году следователями регионального управления СК были назначены дополнительные судебные экспертизы по исследованию вещественных доказательств, ранее изъятых на месте происшествия. В результате совпадения оставленных следов с генотипом конкретных лиц были получены доказательства, позволившие установить личности людей, посещавших погибшую и ранее неизвестных следствию», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

43-летний задержанный признал свою причастность к преступлению. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Обстоятельства происшествия и мотивы подозреваемого устанавливаются. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, уголовное дело, преступление
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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