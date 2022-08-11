На трассе в Харовском районе перевернулся автомобиль «Дэу Матиз»: водитель погиб, три пассажира пострадали

11.08.2022 [Происшествия]

В Харовском районе один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автомобилем «Дэу Матиз».

Авария произошла на 54 километре автодороги Сокол — Харовск — Вожега 11 августа около 9:30. 71-летний водитель не справился с управлением и машина опрокинулась. Пенсионер погиб на месте. Пассажиры авто: 33-летний мужчина, 69-летняя женщина и 12-летний мальчик получили травмы.

Пострадавших госпитализировали в Харовскую районную больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП, авария, гибель человека, пострадавшие
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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