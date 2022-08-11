Три человека претендует на должность главного архитектора Вологды

11.08.2022 [Общество]

В Вологде закончился прием документов для участия в конкурсе на замещение должности главного архитектора Вологды. Заявки были поданы тремя претендентами. Количество кандидатов, прошедших во второй этап, определит экспертная комиссия. Победителя определят в начале сентября.

«В ближайшее время комиссия проанализирует предоставленные кандидатами документы в соответствии с положением о конкурсе и определит тех, кто пройдет во второй этап. Далее претенденты на должность главного архитектора областной столицы пройдут электронное тестирование на базовые знания: юридические, социальные, экономические, литературные, этические, культурологические, знания информационных технологий и другие.  Результаты тестирования оценит экспертная комиссия до конца августа. Затем жюри, в которое войдут эксперты федерального уровня — президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, главный архитектор Калуги, Первый вице-президент Союза московских архитекторов Алексей Комов, сооснователь и партнёр „Проектной группы 8“, член экспертного совета Минстроя РФ Надежда Снегирева, проведет собеседование, связанное со знаниями кандидатов в профессиональной сфере. Итоги конкурса объявят в начале сентября», — сообщают в администрации города Вологды.

Перед новым главным архитектором областной столицы будут стоять такие важные задачи как проектирование общественных пространств, социальных объектов, работа с дизайн-кодом и мастер-планом города и так далее.

 

Тэги: архитекторы

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