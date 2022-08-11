Вокалиста группы «Курара» оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС

11.08.2022 [Общество]

Вокалиста группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил на 40 тысяч рублей. Штраф назначил Кировский районный суд Екатеринбурга. 

Административное дело против Олега Ягодина по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) поступило судье 1 июля Причиной разбирательства стали попавшие в телеэфир высказывания вокалиста на фестивале Ural Music Night. Полиция составила протокол из-за негативных слов музыканта в адрес президента России и армии. 

Сам лидер уральской рок-группы заявил, что на фестивале не произносил фамилии президента и с протоколом не согласен. Он собирается обжаловать штраф. 

Тэги: дискредитация

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