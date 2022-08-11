Вокалиста группы «Курара» оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС

Вокалиста группы «Курара» оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил на 40 тысяч рублей. Штраф назначил Кировский районный суд Екатеринбурга.

Административное дело против Олега Ягодина по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) поступило судье 1 июля Причиной разбирательства стали попавшие в телеэфир высказывания вокалиста на фестивале Ural Music Night. Полиция составила протокол из-за негативных слов музыканта в адрес президента России и армии.

Сам лидер уральской рок-группы заявил, что на фестивале не произносил фамилии президента и с протоколом не согласен. Он собирается обжаловать штраф.