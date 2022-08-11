Житель Череповецкого района неделю заправлял свое авто, сливая топливо из грузовика, оставленного на парковке

11.08.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу дизельного топлива.

В дежурную часть ОМВД России по Череповецкому району с заявлением о краже обратился череповчанин. Он рассказал, что из бака принадлежащего ему грузового автомобиля МАН, пропало топливо. Дело в том, что хозяин на длительное время оставил автомобиль на парковке рядом с автодорогой. Из бака пропало около 80 литров солярки. Ущерб составил свыше 4000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что проезжая мимо стоянки, заметил бесхозный грузовик. Похищенное дизельное топливо злоумышленник несколько раз в течение недели сливал в канистру, заправляя свой автомобиль.

По данному факту отделением дознания ОМВД России по Череповецкому району возбуждено уголовное дело. Воришке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Тэги: вор, топливо

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году

Похожие новости

Житель Вологды пытался расплатиться за товар билетом банка приколов

Хулигана задержали и передали в полицию

2224
0

19-летнего молодого человека, находящегося в розыске, задержали в Вологде

Он был пойман при попытке кражи из магазина

2151
0

Суд арестовал на два месяца задержанного полицией в Череповце «вора в законе»

Нодар Д. занимал и занимает в настоящее время высшее положение в преступной иерархии

2021
0

В Вологде подросток напал на продавщицу и похитил колбасу

Плавленые сырки и сосиски она отстояла

2188
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три человека претендует на должность главного архитектора Вологды
Эксперты назвали три сценария развития экономики России
Вокалиста группы «Курара» оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС
Житель Череповецкого района неделю заправлял свое авто, сливая топливо из грузовика, оставленного на парковке
В Вологде 11 августа изменится движение автобусов из-за празднования Дня строителя
В Вологде мужчина пытался демонтировать брусчатку на АЗС из-за того, что с ним не расплатились за ее укладку
Ирина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен»
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2252
0
10.08.2022 [БлогоVO]

Открытие Архангельского моста в Череповце

345
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

332
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика