Житель Череповецкого района неделю заправлял свое авто, сливая топливо из грузовика, оставленного на парковке

В Череповецком районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу дизельного топлива.

В дежурную часть ОМВД России по Череповецкому району с заявлением о краже обратился череповчанин. Он рассказал, что из бака принадлежащего ему грузового автомобиля МАН, пропало топливо. Дело в том, что хозяин на длительное время оставил автомобиль на парковке рядом с автодорогой. Из бака пропало около 80 литров солярки. Ущерб составил свыше 4000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что проезжая мимо стоянки, заметил бесхозный грузовик. Похищенное дизельное топливо злоумышленник несколько раз в течение недели сливал в канистру, заправляя свой автомобиль.



По данному факту отделением дознания ОМВД России по Череповецкому району возбуждено уголовное дело. Воришке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.