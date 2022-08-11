В Вологде 11 августа изменится движение автобусов из-за празднования Дня строителя

11.08.2022 [Общество]

В Вологде 11 августа на городских площадях пройдут мероприятия, посвященные Дню строителя. Из-за этого изменится движение автобусов. 

Автобусы будут двигаться следующим образом:

— Маршрут № 1: Герцена — Мира (с остановкой «Центр» и разворотом у дома № 34 по ул. Мира, при движении в сторону Щетинина), в обратном направлении Мира — Герцена (остановка «Пушкинская» по направлению в мкр. Лоста) — Предтеченская — Советский проспект;

— Маршруты № 9, 27 и 36: Сергея Орлова — Мира (остановка «Проспект Победы» по направлению к улице М. Конева) — Герцена (в обоих направлениях);

— Маршрут № 19: Октябрьская — Герцена (остановка «Пушкинская» по направлению к улице Разина) — Предтеченская (в обоих направлениях);

— Маршрут № 32: Сергея Орлова — Мира (остановка «Проспект Победы» по направлению в мкр. Южный) — Октябрьская (в обоих направлениях);

— Маршрут № 35: Герцена — Мира (с остановкой «Центр» и разворотом у дома № 34 по ул. Мира, при движении в сторону Пошехонского шоссе), в обратном направлении Мира — Герцена (остановка «Пушкинская» по направлению в 6 мкр.);

— Маршрут: № 43: Ленина — Лермонтова — Мира (остановка «Проспект Победы») — Герцена (в обоих направлениях).

Кроме того, с 6:00 до 18:00 будет запрещено движение и стоянка автотранспорта на ряде улиц. Автомобилисты не смогут проехать по площади Возрождения, по улице Лермонтова на участке от Ленина до Предтеченской, по улице М. Ульяновой на участке от Козленской до Советского проспекта, по Советскому проспекту на участке от Предтеченской до М. Ульяновой.

В День строителя в Вологде пройдет парад строительных организаций и строительной техники.

Тэги: автобусы

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