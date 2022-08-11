В Вологде мужчина пытался демонтировать брусчатку на АЗС из-за того, что с ним не расплатились за ее укладку

11.08.2022 [Общество]

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Вологодского района, который испортил брусчатку возле автозаправочной станции. Росгвардейцы получили сообщение, что неизвестный мужчина демонтирует брусчатку возле одной из автозаправочных станций в Зарченой части Вологды. Через несколько минут к указанному место прибыл ближайший наряд группы задержания. Росгвардейцы задержали гражданина, который разобрал уложенную плитку на территории АЗС. Нарушителем оказался житель Вологодского района 1973 года рождения.

Мужчина пояснил, что занимается строительством и некоторое время назад укладывал эту плитку, однако работодатели не расплатились с ним за оказанные услуги. В связи с этим гражданин решил демонтировать брусчатку. Работники автозаправочной станции оценили ущерб в 500 тысяч рублей. Сотрудники вневедомственной охраны передали мужчину полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: казусы

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