В Вологде мужчина пытался демонтировать брусчатку на АЗС из-за того, что с ним не расплатились за ее укладку

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Вологодского района, который испортил брусчатку возле автозаправочной станции. Росгвардейцы получили сообщение, что неизвестный мужчина демонтирует брусчатку возле одной из автозаправочных станций в Зарченой части Вологды. Через несколько минут к указанному место прибыл ближайший наряд группы задержания. Росгвардейцы задержали гражданина, который разобрал уложенную плитку на территории АЗС. Нарушителем оказался житель Вологодского района 1973 года рождения.

Мужчина пояснил, что занимается строительством и некоторое время назад укладывал эту плитку, однако работодатели не расплатились с ним за оказанные услуги. В связи с этим гражданин решил демонтировать брусчатку. Работники автозаправочной станции оценили ущерб в 500 тысяч рублей. Сотрудники вневедомственной охраны передали мужчину полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.