Ирина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен» среди девочек до 11 лет.



Соревнования прошли в Набережных Челнах с 1 по 9 августа, и являлись этапом Детского Кубка России.



Юная череповчанка Ирина Исаева в 9-ти турах набрала 7,5 очков. 7 партий выиграла, 1 свела в ничью и в одной уступила. Всё решилось в заключительном туре: благоприятный исход в партиях конкуренток и уверенная победа черными фигурами над Раджилой Макаровой из Татарстана в своей партии принесли Ире золотую медаль.