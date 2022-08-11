Ирина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен» среди девочек до 11 лет.
Соревнования прошли в Набережных Челнах с 1 по 9 августа, и являлись этапом Детского Кубка России.
Юная череповчанка Ирина Исаева в 9-ти турах набрала 7,5 очков. 7 партий выиграла, 1 свела в ничью и в одной уступила. Всё решилось в заключительном туре: благоприятный исход в партиях конкуренток и уверенная победа черными фигурами над Раджилой Макаровой из Татарстана в своей партии принесли Ире золотую медаль.
Ирина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен»
Ирина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен» среди девочек до 11 лет.
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