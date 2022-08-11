Ирина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен»

11.08.2022 [Спорт]

Ирина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен» среди девочек до 11 лет.

Соревнования прошли в Набережных Челнах с 1 по 9 августа, и являлись этапом Детского Кубка России.

Юная череповчанка Ирина Исаева в 9-ти турах набрала 7,5 очков. 7 партий выиграла, 1 свела в ничью и в одной уступила. Всё решилось в заключительном туре: благоприятный исход в партиях конкуренток и уверенная победа черными фигурами над Раджилой Макаровой из Татарстана в своей партии принесли Ире золотую медаль.

Тэги: шахматы

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