В Тотьме рабочий сорвался с крыши поликлиники и погиб

В Тотьме следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего.

Мужчина погиб 10 августа около 12 часов дня. В Тотьме на улице Кирова представители подрядной организации обследовали здание медучреждения, в котором начался капитальный ремонт и часть кровли была демонтирована. При этом иногородний рабочий 57 лет, потеряв равновесие, упал с крыши на землю. От падения с высоты 2 этажа он получил телесные повреждения, от которых скончался через непродолжительное время в реанимации местной больницы.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства деяния, в том числе сведения о личности погибшего и его трудоустройстве. Осмотрено место происшествия. Продолжается опрос очевидцев, изымается необходимая документация, назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в управлении СК РФ по Вологодской области.

Тотемским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины на производстве.