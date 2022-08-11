В Тотьме рабочий сорвался с крыши поликлиники и погиб

11.08.2022 [Происшествия]

В Тотьме следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего.

Мужчина погиб 10 августа около 12 часов дня. В Тотьме на улице Кирова представители подрядной организации обследовали здание медучреждения, в котором начался капитальный ремонт и часть кровли была демонтирована. При этом иногородний рабочий 57 лет, потеряв равновесие, упал с крыши на землю. От падения с высоты 2 этажа он получил телесные повреждения, от которых скончался через непродолжительное время в реанимации местной больницы.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства деяния, в том числе сведения о личности погибшего и его трудоустройстве. Осмотрено место происшествия. Продолжается опрос очевидцев, изымается необходимая документация, назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в управлении СК РФ по Вологодской области.

Тотемским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины на производстве.

Тэги: погиб на работе

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году

Похожие новости

В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца

Мужчина погиб

2849
0

В Вологодском районе погиб тракторист при выполнении сельхозработ

Двигаясь по силосной яме, он допустил опрокидывание транспортного средства

2849
0

В Череповце прораба осудили за гибель рабочего на стройке

Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ

1585
0

В Вашкинском районе осудили предпринимателя, работник которого погиб при валке леса

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу матери погибшего

864
0

В Череповце осудили нанимателя, по вине которого погиб рабочий

Он получил год лишения свободы условно и должен выплатить матери погибшего 300 тысяч рублей

1338
0

В Череповце прораб подозревается в причастности к гибели рабочего на стройке

Трагедия произошла 15 апреля 2021 года. 26-летний монтажник упал с высоты и получил травмы, от которых скончался

2153
0

В Череповце оштрафовали прораба, по вине которого погиб рабочий

Инцидент произошёл 17 августа 2020 года. На потерпевшего наехал мостовой кран.

1112
0

В Вашкинском районе 23-летний рабочий погиб при валке леса

Инцидент произошёл 1 февраля 2021 года. В обстоятельствах его смерти разбираются следователи.

1618
0

В Вологде тракторист погиб, попав в кормораздатчик на ферме

Трагедия произошла 27 января в совхозе «Заречье»

2586
0

В Вологде за смерть на производстве родителям погибшего присудили полмиллиона рублей

 Несчастный случай произошел на предприятии ООО «Металлист»  

 
1311
0

В Вытегорском районе предпринимателя оштрафовали за гибель 20-летнего вальщика леса

10 августа во время обрубки сучьев молодого человека ударило деревом, от полученных травм работник умер

3649
0

Водитель грузовика насмерть сбил рабочего в Череповецком районе

По предварительным данным, происшествие случилось из-за нарушении правил техники безопасности при проведении работ

1508
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три человека претендует на должность главного архитектора Вологды
Эксперты назвали три сценария развития экономики России
Вокалиста группы «Курара» оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС
Житель Череповецкого района неделю заправлял свое авто, сливая топливо из грузовика, оставленного на парковке
В Вологде 11 августа изменится движение автобусов из-за празднования Дня строителя
В Вологде мужчина пытался демонтировать брусчатку на АЗС из-за того, что с ним не расплатились за ее укладку
Ирина Исаева из Череповца стала победительницей детского турнира по шахматам «Черны Опен»
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2252
0
10.08.2022 [БлогоVO]

Открытие Архангельского моста в Череповце

345
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

332
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика