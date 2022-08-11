Жителя Вологды оштрафовали за размещения в соцсетях символов нацизма

Житель Вологды разместил у себя на странице в социальной сети символы нацизма и был оштрафован на 1000 рублей.

«Установлено, что в период с 2020 года на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“, 22-летний молодой человек разместил несколько материалов экстремистского характера. Данные материалы содержали изображения нацистских символов в т. ч. свастику, эмблемы и знамена третьего рейха. Своими действиями вологжанин совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, т. е. пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами», — сообщают в прокуратуре города Вологды.

Вологодским городским судом принято решение о привлечении гражданина молодого человека к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 1000 рублей.