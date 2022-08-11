В России обнаружили новый штамм коронавируса, которого нет в других странах

11.08.2022 [Общество]

При исследованиях в Петербурге был выявлен новый вариант коронавируса, который пока не был замечен в других странах, — гибрид «омикрона» и «дельты». Ученым предстоит выяснить насколько он опасен. Рассказал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Штамм коронавируса «дельта» был впервые описан в Индии в конце 2020 года, в 2021 году его начал быстро вытеснять более заразный штамм «омикрон», впервые выявленный в Южной Африке. В итоге «омикрон» вытеснил «дельту». В июне Роспотребнадзор сообщал, что на «омикрон» приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19.

По словам Прусса, вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты» — это большая редкость, поскольку штамм «дельта» практически исчез.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК отметил, возникновение таких гибридов возможно при высокой доле зараженного населения, так как «чем больше актов репликации (попросту, чем больше зараженных людей в популяции), тем выше шанс возникновения новых вариантов, которые могут получить преимущество и закрепиться».

Тэги: пандемия, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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