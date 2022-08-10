В Грязовце мошенницу осудили за обман пенсионерки

10.08.2022 [Общество]

В Грязовце суд вынес приговор женщине, признанной виновной в мошенничестве в отношении пенсионерки.

По материалам дела, инцидент произошёл в марте 2022 года. Подсудимая пришла в подъезд одного из домов просить милостыню. В очередной квартире дверь ей открыла 72-летняя потерпевшая.

«Решив воспользоваться моментом, мошенница сказала пожилой женщине, что на нее и ее семью наведена порча, и предложила обряд, защищающий от напасти. Пожилая женщина ей поверила. В ходе „обряда“ цыганка попросила дать ей денег „сколько не жалко“ и женщина передала ей 6500 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Спустя несколько часов пострадавшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Осуждённой назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Тэги: мошенничество, гадалка, порча, обман пенсионеров, приговор

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