Вологодское «Динамо» сыграло вничью с «Чертаново-Москва»

10.08.2022 [Спорт]

«Динамо-Вологда» разошлось миром с московским «Чертаново» в пятом туре Чемпионата России по футболу среди команд Второй лиги, Группа 2.2.

Вологжане дважды выходили вперёд. Сначала это сделал Ильнур Габдуллин после длинной и точной передачи Ильи Гультяева с центра поля. А в начале второго тайма, после неудачного вывода игроками «Чертанова» мяча со своей половины, Кирилл Корепов делает счёт 2:1.

Но удержать свое минимальное преимущество «бело-синие» не смогли. На 59-й минуте матча за вторую желтую карточку у «Динамо» был удален защитник Дмитрий Долгов. Вскоре после этого был назначен пенальти, с которым Александр Лобанов не смог справиться. Итог матча — 2:2.

Вологжане набирают 4 очка, и сейчас занимают 8 место в своей подгруппе. В следующем туре подопечные Анатолия Кертоакэ будут принимать ФК «Муром». Матч пройдёт в воскресенье 14 августа  на стадионе «Динамо». Начало в 16:00.

Тэги: Футбол, Динамо Вологда, матч

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