В Шексне мусоровоз оставил без горячей воды пять многоквартирных домов

10.08.2022 [Общество]

В Шексне мусоровоз оставил без горячей воды пять многоквартирных домов на улице Фабричной и Нифантоновскую школу, сообщает газета «Звезда».

Автомобиль во время движения повредил компенсатор теплоцентрали, проложенной над дорогой, и сдвинул трубу с опоры, отчего она упала на кузов машины.

«Профильные специалисты из ситуации трагедии не делают и уверенно заявляют: трубу заварят, поставят на опоры и теплотрассу запустят. Когда? На этот вопрос ответа пока никто не дает: но техника уже подтянулась к месту аварии», — говорится в сообщении издания.

По данным газеты «Звезда», региональный оператор «Чистый след» задолжал перевозчику «Эковтор» около 30 миллионов рублей. Из-за этого перевозчик расторг контракт с регоператором. Теперь мусоровозы в посёлок приезжают из других районов области.

Тэги: водоснабжение, горячая вода, обрыв, мусоровоз
фото газеты "Звезда"

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