Четыре новых инвестиционных проекта получили поддержку на инвестиционном совете в Вологде

Инвестиционный совет под руководством Мэра Вологды Сергея Воропанова прошел 10 августа в Вологде. Предприниматели представили четыре инвестиционных проекта. Это планы по расширению производств в сферах дерево- и металлообработки, а также два социальных проекта — по расширению волейбольного центра и строительству футбольного манежа.

«В настоящее время в Вологде реализуется 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 14 млрд рублей. Это значит, что даже в непростых экономических условиях предприятия готовы развиваться, расширять производство и ассортимент прродукции. Для города это важно, поскольку речь идет о создании новых рабочих мест, дополнительной налогооблагаемой базы, в целом о стабильности в экономике. Представленные сегодня проекты направлены на развитие производственной и социальной сферы города, причем один из проектов направлен на импортозамещение. И, конечно, мы готовы всячески помогать бизнесу на этом пути. Сейчас важно определить этапы реализации инвестиционных проектов и предоставить необходимые меры поддержки, которые позволят эффективно реализовать их в сжатые сроки», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Так, ООО «Вологодский лес» планирует расширить свое производство за счет модернизации фанерного завода и увеличения объемов заготовки леса. Инвестиционный проект потребует вложений в размере более 3,5 млрд рублей и предполагает создание 300 новых рабочих мест.

Также на инвестсовете был представлен социальный проект по строительству футбольного манежа на улице Возрождения. Ориентировочная стоимость — 35 млн рублей.

«Мы предполагаем строительство футбольного манежа, в котором будут построены два поля для мини-футбола площадью 20×40 метров. Поля будут иметь искусственное покрытие. В здании манежа предусмотрены санузлы, административные помещения, горячее водоснабжение. Общая площадь составит более 2200 м2», — говорит инициатор проекта по строительству футбольного манежа Павел Верещагин.

Еще одним социальным проектом является расширение волейбольного центра «Воллейтайм», построенного на средства инвестора на улице Петрозаводской в 2021 году. Сейчас в нем занимаются юные футболисты, в том числе по муниципальному заданию, то есть за счет бюджета.

Импортозамещающим станет инвестиционный проект ООО «ПК ЛИМ» по производству стяжных механизмов, реализовать который предполагается на территории промышленной зоны «Вологда-Восток». На данный момент эти детали приобретаются за рубежом. Сама компания занимается производством цепей, буксиров, стяжек груза, цепных строп и так далее. Запуск импортозамещающей продукции позволит не только наладить на своем предприятии полный производственный цикл, но и обеспечить стяжными механизмами другие заводы.

Все инвесторы обратились за поддержкой в виде предоставления земельных участков без проведения торгов. Их проекты были признаны приоритетными для города. Для инвестиционного проекта ООО «ПК ЛИМ», направленного на производство импортозамещающей продукции, земельный участок будет предоставлен по упрощенной схеме. А три других проекта рекомендованы к рассмотрению на инвестиционном совете при Губернаторе области Олеге Кувшинникове.