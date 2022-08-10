Четыре новых инвестиционных проекта получили поддержку на инвестиционном совете в Вологде

10.08.2022 [Общество]

Инвестиционный совет под руководством Мэра Вологды Сергея Воропанова прошел 10 августа в Вологде. Предприниматели представили четыре инвестиционных проекта. Это планы по расширению производств в сферах дерево- и металлообработки, а также два социальных проекта — по расширению волейбольного центра и строительству футбольного манежа.

 «В настоящее время в Вологде реализуется 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 14 млрд рублей.  Это значит, что даже в непростых экономических условиях предприятия готовы развиваться, расширять производство и ассортимент прродукции. Для города это важно, поскольку речь идет о создании новых рабочих мест, дополнительной налогооблагаемой базы, в целом о стабильности в экономике. Представленные сегодня проекты направлены на развитие производственной и социальной сферы города, причем один из проектов направлен на импортозамещение. И, конечно, мы готовы всячески помогать бизнесу на этом пути.  Сейчас важно определить этапы реализации инвестиционных проектов и предоставить необходимые меры поддержки, которые позволят эффективно реализовать их в сжатые сроки», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Так, ООО «Вологодский лес» планирует расширить свое производство за счет модернизации фанерного завода и увеличения объемов заготовки леса. Инвестиционный проект потребует вложений в размере более 3,5 млрд рублей и предполагает создание 300 новых рабочих мест. 

Также на инвестсовете был представлен социальный проект по строительству футбольного манежа на улице Возрождения. Ориентировочная стоимость — 35 млн рублей.

«Мы предполагаем строительство футбольного манежа, в котором будут построены два поля для мини-футбола площадью 20×40 метров. Поля будут иметь искусственное покрытие. В здании манежа предусмотрены санузлы, административные помещения, горячее водоснабжение. Общая площадь составит более 2200 м2», — говорит инициатор проекта по строительству футбольного манежа Павел Верещагин.

Еще одним социальным проектом является расширение волейбольного центра «Воллейтайм», построенного на средства инвестора на улице Петрозаводской в 2021 году. Сейчас в нем занимаются юные футболисты, в том числе по муниципальному заданию, то есть за счет бюджета. 

Импортозамещающим станет инвестиционный проект ООО «ПК ЛИМ» по производству стяжных механизмов, реализовать который предполагается на территории промышленной зоны «Вологда-Восток». На данный момент эти детали приобретаются за рубежом. Сама компания занимается производством цепей, буксиров, стяжек груза, цепных строп и так далее. Запуск импортозамещающей продукции позволит не только наладить на своем предприятии полный производственный цикл, но и обеспечить стяжными механизмами другие заводы. 

Все инвесторы обратились за поддержкой в виде предоставления земельных участков без проведения торгов. Их проекты были признаны приоритетными для города. Для инвестиционного проекта ООО «ПК ЛИМ», направленного на производство импортозамещающей продукции, земельный участок будет предоставлен по упрощенной схеме. А три других проекта рекомендованы к рассмотрению на инвестиционном совете при Губернаторе области Олеге Кувшинникове. 

«Проекты в сфере импортозамещения могут получить земельный участок по упрощенной схеме — при непосредственном обращении в Администрацию города Вологды. Другим инвесторам еще предстоит рассмотрение на региональном уровне, по результатам которого может быть присвоен статус „масштабный инвестиционный проект“ либо „проект социально-культурного назначения“, что также позволит обратиться к нам за арендой земельного участка без проведения торгов», — говорит заместитель начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды Вадим Уханов.

Тэги: инвестиции

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
Жители нескольких районов Вологодской области наблюдали на небе необычное явление
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней

Похожие новости

В Вологодской области урезали объем инвестиций в особые экономические зоны

Власти региона объясняют это отказом инвесторов от проектов

1732
0

Виталий Тушинов: в Вологодской области остановлены лишь единицы инвестиционных проектов

Есть несколько вариантов решения проблем, которые возникли в сфере инвестиционных проектов

1426
0

Мошенники выманили у жительницы Череповца 118 тысяч рублей под предлогом инвестирования

Женщина не получила доход и не смогла вернуть свои деньги

3012
0

Мошенник из Москвы обманул жительницу Сокола на 296 тысяч рублей

Потерпевшая хотел инвестировать накопленные деньги, а подозреваемый предложил ей проект, в котором она якобы будет иметь право на часть прибыли

1196
0

На Вологодчине планируют создание особой экономической зоны

Правительство области заручилось федеральной поддержкой на совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой

1054
0

В Вологде с профессиональным праздником поздравили сотрудников лесного комплекса

В регионе в этой отрасли трудятся порядка 40 тысяч человек

1410
0

За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около семи миллионов рублей

Одна из потерпевших — жительница Вологды — перевела больше двух миллионов рублей, вкладывая якобы в инвестиции на бирже

3448
0

Завод по производству паровых и водогрейных котлов планируют запустить в Череповце осенью

Инвестор — резидент ТОСЭР «Череповец» 

2267
0

В Сазоново обещают модернизировать и заново открыть завод по производству стеклотары

Производство было законсервировано и закрыто в 2013 году из-за нерентабельности

3027
0

В Вологодской области расширили перечень льгот для поддержки инвесторов

Среди них -  снижение порога инвестиций, предоставление инвестиций по принципу зональности, учет экономических особенностей районов при предоставлении льгот

1936
0

На Белозерском шоссе в Вологде построят первую в городе электрозаправку

Там же будет высокотехнологичная АЗС с полным комплексом услуг - круглосуточным магазином и кафе

2313
0

В Вологодской области власти будут без торгов предоставлять участки для строительства социальных и коммунальных объектов

Инвестиционные проекты должны соответствовать определенным критериям

2582
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Принять участие в выставке «Вологодчина глазами художника» приглашают всех желающих
Четыре новых инвестиционных проекта получили поддержку на инвестиционном совете в Вологде
На закрытии Дней VOICES в Вологде распишут красками белый рояль
В 2023 году Вологодская область закупит еще более полутора тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора
В Вологодской области запущен информационный ресурс с местами для активного и полезного досуга подростков 
В Тарногском районе выставили на продажу здание дома-интерната
Житель Великого Устюга отметил день ВМФ и попал под арест за пьяную езду
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2200
0
10.08.2022 [БлогоVO]

На переправе твориться полное безобразие! Людей без машины не пускают на баржу!

105
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

«Потому что плоская земля…» Как меняются Россия и россияне

326
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика