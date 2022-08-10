На закрытии Дней VOICES в Вологде распишут красками белый рояль

10.08.2022 [Культура]

Необычный концерт-перформанс пройдет в рамках закрытия Дней фестиваля молодого европейского кино VOICES в Вологде. Ранее NewsVo рассказывал, что Дни VOICES в этом году пройдут с 25 по 28 августа.

– Это будет игра цвета, света и музыки, – рассказал куратор кинофестиваля Максим Горбов в подкасте Hidden Gem.

Импровизационный перформанс пройдет в архиерейском дворе вологодского кремля. Композитор-неоклассик Анатолий Дзюба будет играть свои произведения на белом рояле, а в это время художник Миша Приемышев будет расписывать этого рояль красками.

Максим Горбов также отметил, что в этом году в фестивале активное участие принимают вологжане, которые раньше просто приходили на VOICES смотреть кино. Помимо вышеперечисленных Анатолия Дзюбы и Миши Приемышева на фестивале с концертом выступит «трубадур северной земли» Миша Данилов, а в программе показов есть фильмы созданные вологжанами – Алексеем Курбатовым и Александром Мирошниченко.

– Не просто фестиваль приходит с какой-то программой и показывает ее, но и сами вологжане, которые раньше приходили просто зрителями в кино, теперь уже снимают сами. И это достойные фильмы, которые берут телевизионные каналы, онлайн-платформы и, конечно же, фестивали, – говорит Максим Горбов.

Тэги: Voices, концерт, перформанс, композитор, художник

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