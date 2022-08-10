На закрытии Дней VOICES в Вологде распишут красками белый рояль

Необычный концерт-перформанс пройдет в рамках закрытия Дней фестиваля молодого европейского кино VOICES в Вологде. Ранее NewsVo рассказывал, что Дни VOICES в этом году пройдут с 25 по 28 августа.

– Это будет игра цвета, света и музыки, – рассказал куратор кинофестиваля Максим Горбов в подкасте Hidden Gem.

Импровизационный перформанс пройдет в архиерейском дворе вологодского кремля. Композитор-неоклассик Анатолий Дзюба будет играть свои произведения на белом рояле, а в это время художник Миша Приемышев будет расписывать этого рояль красками.

Максим Горбов также отметил, что в этом году в фестивале активное участие принимают вологжане, которые раньше просто приходили на VOICES смотреть кино. Помимо вышеперечисленных Анатолия Дзюбы и Миши Приемышева на фестивале с концертом выступит «трубадур северной земли» Миша Данилов, а в программе показов есть фильмы созданные вологжанами – Алексеем Курбатовым и Александром Мирошниченко.