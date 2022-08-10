В Вологодской области запущен информационный ресурс с местами для активного и полезного досуга подростков 

10.08.2022 [Общество]

Электронная карта для подростков реализована на Портале пространственных данных Вологодской области. На карте указаны площадки различной тематической направленности для занятий в свободное время. С инициативой по созданию данного продукта выступила Уполномоченный по правам ребенка Вологодской области Ольга Смирнова.

«Ребенок в школе занят лишь часть дня. Все остальное время многие проводят дома или на улице. Их мир часто сужается до микросреды, которая активно влияет на формирование и развитие личности. Неумение правильно организовать свой досуг приводит современных подростков к длительному просмотру телевизора, компьютерной и телефонной зависимости. Многие исследователи называют подростковый возраст „вторым рождением личности“, поэтому организация досуга подростков актуальна всегда», — уверена Ольга Смирнова.

«На сегодняшний день сформирована первоначальная база территорий активного и полезного досуга подростков. Это культурно-спортивные центры, стадионы, волейбольные и баскетбольные площадки, хоккейные корты, детские площадки и парки, бассейны, скейт-парки и другие территории, — отметил заместитель Губернатора области Виталий Тушинов. — Карта в дальнейшем будет пополняться новыми объектами, визуализация данных для удобства пользователей также будет постоянно совершенствоваться»

Новый информационный ресурс разработан специалистами подведомственного Департаменту цифрового развития области учреждения «Электронный регион». 

Тэги: подростки

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