В Тарногском районе выставили на продажу здание дома-интерната

В Тарногском районе продают здание дома-интерната для инвалидов и престарелых. Информация об этом появилась на сайте департамента имущественных отношений Вологодской области.

В сообщении о продажи говорится, что административное здание продается в поселке Айга Тарногского района. Вместе со зданием продается баня и котельная.

Начальная цена продажи имущества: административное здание — 658 000 рублей, баня — 45 000 рублей, здание котельной — 75 000 рублей, земельный участок — 248 000 рублей.

Данное здание раньше принадлежало школе. В 2002 году было отремонтировано и переоборудовано под интернат, рассчитанный на 28 мест. Оно было благоустроено, созданы хорошие условия для проживающих. Реконструкция здания проводилась за счет средств областного бюджета (168,1 тысяча рублей) и Пенсионного фонда (1,7 млн. рублей).

Однако, интернат проработал всего несколько лет. В 2015 году он был ликвидирован.