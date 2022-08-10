В Тарногском районе выставили на продажу здание дома-интерната

10.08.2022 [Общество]

В Тарногском районе продают здание дома-интерната для инвалидов и престарелых. Информация об этом появилась на сайте департамента имущественных отношений Вологодской области. 

В сообщении о продажи говорится, что административное здание продается в поселке Айга Тарногского района. Вместе со зданием продается баня и котельная. 

Начальная цена продажи имущества: административное здание — 658 000 рублей, баня — 45 000 рублей, здание котельной — 75 000 рублей, земельный участок — 248 000 рублей. 

Данное здание раньше принадлежало школе. В 2002 году было отремонтировано и переоборудовано под интернат, рассчитанный на 28 мест. Оно было благоустроено, созданы хорошие условия для проживающих. Реконструкция здания проводилась за счет средств областного бюджета (168,1 тысяча рублей) и Пенсионного фонда (1,7 млн. рублей).

Однако, интернат проработал всего несколько лет. В 2015 году он был ликвидирован.

Тэги: имущество

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