Житель Великого Устюга отметил день ВМФ и попал под арест за пьяную езду

Житель Великого Устюга, отмечая День ВМФ, в ночь с 31 июля на 1 августа, решила научиться водить автомобиль. 22-летний молодой человек сел за руль и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Правонарушителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Показания прибора Алкотектор составили 0,723 мг/л, что свидетельствовало о том, что человек употреблял спиртные напитки.

Действия мужчины были квалифицированы судом по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 27 признал правонарушителя виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.