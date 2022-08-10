В Череповце мужчина забрался в чужую квартиру через окно и украл роутер и электрический чайник

В Череповце полицейские задержали 24-летнего местного жителя подозреваемого в квартирной краже.

Потерпевшая — 25-летняя хозяйка квартиры — рассказала, что сдаёт её в аренду. Съёмщики съехали за несколько дней до инцидента. Её отец, который пришёл проверить квартиру, заметил, что туда кто-то проник: газовая плита и стиральная машина стояли у входной двери, а роутер, электрический чайник, пылесос и несколько решёток для гриля пропали. Сумма ущерба составила 18 200 рублей.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался в содеянном, и пояснил, что в тот день заходил в гости к другу, но того не оказалось дома.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный решил забраться в квартиру, расположенную на втором этаже, по газовой трубе. Выбив окно, злоумышленник проник в помещение. Увидев, что там никого нет, он стал искать ценные вещи. Приметив стиральную машину и газовую плиту, злоумышленник попытался вынести их через дверь, но не смог ее открыть», — сообщает УМВД РФ по Череповцу.

Собрав вещи, которые он смог унести, подозреваемый выбросил их из окна и спустился вниз по газовой трубе.

«Со слов задержанного — электрический чайник и роутер разбились при падении, решетки он выкинул по пути, а пылесос успел сбыть неизвестному мужчине за 300 рублей», — также говорится в сообщении городского УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.