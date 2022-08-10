Житель Вологды пытался ограбить магазин на улице Разина

В Вологде 38-летний ранее судимый местный житель пытался ограбить магазин на улице Разина.

Сообщение об инциденте поступило около 17:00. Мужчина взял с прилавка бутылку с напитком, но, подойдя к продавцу, вместо денег вытащил из кармана нож и потребовал отдать выручку.

«Женщина не растерялась, нажала кнопку тревожной сигнализации и ответила злоумышленнику отказом, после чего тот скрылся», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Подозреваемого задержали на улице Горького. Выяснилось также, что мужчина находится в розыске. Его передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.