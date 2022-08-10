В Череповце открыли Архангельский мост

10.08.2022 [Общество]

Президент Владимир Путин по видеосвязи открыл Архангельский мост в Череповце

Торжественная церемония состоялась на территории фотозоны у моста со стороны улицы Архангельской. Кроме Президента, по ВКС участие принимали Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и руководитель «Росавтодора» Роман Новиков. С площадки у Архангельского моста на связь с главой государства вышли полномочный представитель Президента в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, Министр транспорта РФ Валерий Савельев, Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, а также строители, которые участвовали в возведении моста.

Запуск движения и общественного транспорта по мосту состоится 11 августа. Сегодня в 15.30 на улице Архангельской начнется большой праздничный концерт «Звезды соединяют берега», который завершится вечером шоу дронов, фейерверком и зажжением подсветки фотозоны и архитектурной подсветки моста.

Тэги: мосты

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