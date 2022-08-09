После обращения к Андрею Луценко в доме жительницы Тотемского района появился газ

К председателю Законодательного Собрания, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Луценко в социальных сетях обратилась жительница Тотемского района Марина Скородумова.

«В частном доме, в поселке Усть-Еденга живет моя мама. Дом отапливался дровяным котлом и электричеством. Топить электричеством дорого, а возиться с дровами пенсионерке уже тяжело. Ездили из Тотьмы маме помогать. Конечно же, мы мечтали о газе, заключили договор с газовиками. Срок подключения стоял — 30 июня. Мы уж и дрова не стали заготавливать. А потом подключение перенесли непонятно на какой период», — пожаловалась заявительница.

«В Вологодской области в рамках проекта „Единой России“ „Социальная газификация“ идет подключение жилых домов. Граждан консультируют в районах. Специалисты оперативно рассматривают вопросы, связанные с выдачей разрешений на производство земляных работ, с согласованием проектной документации, с установлением границ садоводческих товариществ относительно газифицированных населенных пунктов, с выявлением домов блокированной застройки. Вопросы от граждан по поводу газификации поступают в общественную приемную „Единой России“, в социальные сети. С каждым обращением ведется работа. Перед нами поставлена задача — сделать все необходимое для реализации программы», — отметил председатель регионального парламента.

За разъяснением ситуации по поводу газификации частного дома в деревне Усть-Еденга Андрей Луценко обратился в «Газпром газораспределение Вологда». На запрос пришел ответ о возможности присоединения частного дома к сетям до 15 августа. Подключение состоялось накануне.