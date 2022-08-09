Как помочь ребенку адаптироваться к школе или детскому саду? Об этом в преддверии нового учебного года рассказала Юлия Цивилева, специалист Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Прямой эфир на эту тему педагог-психолог провела на страничке Вологодской области в социальной сети.

Юлия рассказала, что подготовка к учебному году – это не сколько покупка формы и канцтоваров, но, в больше степени, помощь в адаптации ребенка к новым условиями.

Вы решили отправить ребенка в детский сад. Конечно же, у вас возникает много вопросов. Не рано ли я повела ребенка? Может лучше дома оставить? Вдруг его будут там обижать? И чем больше сомнений у вас, тем больше их перенимает ребенок. Те дети, чьи родители меньше сомневаются, адаптируются успешнее. Поэтому, чтобы вселить в вас уверенность, рассмотрим, какие же плюсы есть от пребывания ребенка в садике.

Во-первых, ребенок будет более самостоятельным. Потому что дома, как правило, малышей двух лет и одевают, и кормят. В садике он всем этим премудростям научится буквально за 2-3 месяца. Он станет сам одеваться, кушать ложкой, ходить на горшок.

Во-вторых, в садике с детьми будут, конечно же, больше заниматься, уделять внимание его развитию. Даже с самыми маленькими проводятся уроки физкультуры, музыки, рисования. Дома, конечно же, мы не сможем организовать для ребенка все это.

Ну, и, в-третьих, ребенок научится общаться. Это особенно важно для детей, которые единственные в семье. Ребенок учится, делиться, взаимодействовать, ждать своей очереди.

Но если даже вы все это знаете и уверены, что садик вам необходим, адаптацию, конечно же никто не отменял.

Адаптация проходит на трех уровнях: физическая, социальная и психологическая.

Физическая адаптация - это когда приспосабливается организм ребенка. Ребенок учится рано вставать, приспосабливается к новой еде.

Социальная – когда ребенок привыкает к новым нормам и правилам.

Ну, и психологическая адаптация – это когда происходят изменения в личности ребенка, в его эмоциях.

Сейчас поговорим немножко о том, как помочь ребенку легче и быстрее адаптироваться.

Как подготовить малыша к садику

Во-первых, говорить о садике только в положительном ключе. Даже если вас что-то беспокоит, вам что-то не нравится, обсуждайте это без ребенка. При ребенке говорите только о том, как здорово, что он пошел в детский сад, что он уже такой большой, что там много игрушек, много деток, что он обязательно со всеми подружится, что ему там обязательно понравится.

Во-вторых, помогите ребенку узнать, что же такое садик. Как правило мы боимся того, чего не знаем. Так и дети. Если есть возможность, покажите ему дорогу до садика, покажите группу, познакомьте с воспитателем. В некоторых садиках можно, чтобы ребенок гулял со своей группой. Все это поможет ему легче адаптироваться.

Во время адаптации, старайтесь создать дома спокойную, бесконфликтную атмосферу. Разгружайте нервную систему, а не наоборот. В ходе адаптационного периода меньше посещайте массовые мероприятия, пореже давайте смотреть малышу телевизор, исключите гаджеты, чтобы максимально разгрузить, а не нагрузить нервную систему.

Когда утром будете приводить ребенка в садик, постарайтесь прощаться с ним быстро и легко. Всем известная поговорка: "Долгие проводы, долгие слезы". Понятно, что вы беспокоитесь о ребенке, но долгие проводы с обеспокоенным выражением лица могут только напугать ребенка. Он подумает: "Куда меня ведут, если мама так сильно беспокоится?" Также не ходите потом под окнами, не стойте под дверями, это только вызовет больше беспокойства у ребенка. И усугубит адаптацию.

Если вы знаете, что ребенок трудно расстается с мамой, то на время адаптации пусть ребенка приводит какой-то другой взрослый, например, папа или бабушка.

Обязательно поддерживайте в выходной такой же режим дня, как и в детском саду. Мы с вами говорили, что ребенок приспосабливается не только эмоционально, но и физиологически, поэтому важно если вы собираетесь вести ребенка в садик в сентябре, то уже сейчас подстройте режим под садиковский. Это касается не только ранних подъемов, но и режима питания. Постарайтесь узнать какое меню в садиках, оно приблизительно одинаковое: утром – каши, в обед - суп. И чем ближе режим будет подстроен дома, тем легче ребенок будет адаптироваться в саду.

Не совершайте ошибки и не оставляйте ребенка дома на недельку, чтобы он отдохнул. Это покажет ребенку, что есть другие варианты, которых он потом будет добиваться всеми силами.

Ни в коем случае не угрожайте ребенку детским садом. Наоборот, преподносите ему как поощрение, как здорово, что он туда ходит.

В период адаптации эмоционально поддерживайте ребенка. Понятно, что сейчас вы будете меньше времени проводить с ним, поэтому замените это качеством общения: больше обнимайте его, больше находитесь вместе с ним, когда это возможно, больше подбадривайте его: «Ты у меня молодец! Ты отлично справляешься!»

Адаптация – это процесс не только для ребенка, но и для родителей. Самое главное в такой ситуации - это оптимистичный настрой. Заражайте оптимизмом себя и окружающих. Поговорите с друзьями, с близкими, тогда вы услышите много историй о том, как адаптируются дети. Вспомните свой опыт. Как правило, через какое-то время дети забывают об этом периоде адаптации. Если у вас были проблемы с адаптацией, не переносите этот опыт на ребенка, у него все может сложиться по-другому.

Если же вы считаете, что адаптация проходит сложно, или вы очень боитесь, обратитесь к психологу.

Как подготовить к школе первоклашку

Адаптация к первому классу – это тоже процесс длительный, это не 2-3 недели, а нормальный процесс адаптации проходит от двух месяцев до полугода. 50-6-% детей адаптируются за 2-3 месяца, примерно 30% адаптируются в течение полугода, и 15% в каждом классе адаптируются только через год.

Что делать, чтобы избежать сложной адаптации?

Здесь, как и с малышом раннего возраста, главное – не пугать ребенка школой. Многие родители говорят: «Вот, ведёшь себя плохо, пойдёшь в школу, там тебя научат!» Говорим о школе только в положительном ключе. Об учителе говорим тоже только хорошее. Если вас волную какие-то вопросы, обсуждайте их без ребенка. Поднимайте статус школьника, чтобы ребенок не боялся того, что он школьник, а, наоборот, гордился этим.

Сейчас август. У вас есть замечательная возможность подстроить режим под школьный. Начинайте ранние подъемы, чтобы физиологически ребенок легче переключился в сентябре. Готовьтесь к тому, что ребенок будет уставать. Ничего страшного, если он с 1-го сентября будет спать днем.

Что касается питания. Расспросите подробнее, каким будет меню. Многие дети не едят в школе, у всех своим потребности. Поэтому подключайте такое же меню как в школе.

Сейчас, заранее можете обратиться к неврологу или к педиатру. Возможно тот назначит какие-то витаминные комплексы, чтобы улучшить концентрацию внимания.

Познакомьте ребенка со школьными правилами. Объясните, чем отличается воспитатель от учителя. Это для нас все очевидно и кажется, что ребенку это тоже все известно. На самом деле, чем больше ребенок будет знать о школе, тем легче будет проходить его адаптация. Покажите ему школу: где находятся классы, где туалеты, где столовая, покажите дорогу от дома до школы. Расскажите, как проходят уроки, что такое «перемена».

Приучайте ребенка к самостоятельности. Часто родители не задумываются о том, какая ответственность ложится на ребенка с 1-го сентября. Он должен сам собирать портфель, разогревать себе обед, когда придет из школы домой.

Сейчас у вас есть время, чтобы подготовить его к этому. Давайте ему сейчас какие-то задания, чтобы он сам выбирал одежду на прогулку, чтобы он сам собирал вещи, планировал.

Поиграйте с ребенком в школу. Главное в этой игре – чтобы ребенок четко выполнял требования взрослого.

Не отправляйте ребенка одновременно в школу и во всевозможные кружки. Многие родители ведут детей сразу еще в музыкальную школу, еще им хочется, чтобы ребенок рисовал, ну, и в бассейн, для физического развития. Первый класс – это и так стресс для ребенка. Поэтому после уроков ребенок должен максимально расслабляться, отдыхать, гулять. Эти кружки желательно начинать за год до школы или со второго класса. Если сам ребенок очень хочет ходить на дополнительные занятия, все равно, переждите период адаптации.

Обязательно развивайте веру ребенка в свои силы. Это просто необходимо. Если ребенок чего-то боится и говорит, что у него что-то не получится. Объясняйте ему, что это только пока не получится, но он потренируется и все обязательно получится.

Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это золотое правило. Не навешивайте ярлыки. «Мой-то тихоня» или «мой – шустрик». Сейчас у ребенка возможность начать с чистого листа. И он сам решит, кем он будет в классе.

Будьте готовы к тому, что 1 сентября ваш ребенок снова станет маленьким, начнет играть в какие-то детсадовские игры. Дайте ему пережить это.

Ответы на вопросы слушателей

Алина Николаева: Скажите, пожалуйста, такой вопрос: у меня очень ответственная дочь. Уже сейчас боится, что не справится, задаёт вопросы – если будет получать двойки? Как мне правильно ответить и как помочь ей успокоиться?

Юлия Цивилева: В первом классе не ставят оценки. Вы можете ей это сказать, это ее успокоит. Верьте в нее. Говорите: «У тебя все получится». Если сильная тревожность, то лучше обратиться к специалисту – к школьному психологу, к психологу в Областном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по телефону регистратуры (8172) 53-03-70 или на сайте https://www.podderjkasemei35.ru. Часто тревога переходит от родителей. Когда родители беспокоятся, дети перенимают это.

Ульяна Бутакова: Вопрос, может, не совсем по теме. У нас в семье идет в первый класс сын. Больше всех, кажется, волнуется, бабушка. Что посоветуете в такой ситуации?

Юлия Цивилева: Адаптация – это не только про детей, но и про взрослых. Чтобы снизить такую тревогу расскажите бабушке более подробно: в какую школу идет ребенок, по какой программе он будет учиться. Подключите бабушку к сборам.

Евгений Ефремов: Правда ли говорят, что если у ребёнка выпали передние зубы, он готов к школе? Сын комплексует по этому поводу... Как его подбодрить?

Юлия Цивилева: Такое мнение есть. В некоторых азиатских странах считают, что разум открывается, когда выпадает первый зуб. Вы можете об этом рассказать ребенку. Преподнести это так, что «вот какой-то стал взрослый», чтобы снизить его тревогу. Но вообще в этом возрасте зубы выпадают почти у всех детей. И если ваш сын увидит других таких деток, то он перестанет комплексовать. Но по готовности к школе не стоит ориентироваться на зубы, лучше сходить к психологу.

Вика Светлова: Учебный год ещё не начался, а в родительном чате уже разгораются конфликты. Можете, пожалуйста, дать совет, как вести себя, что отвечать и отвечать ли вообще?

Юлия Цивилева: Здесь я бы посоветовала воздержаться от конфликтов в чате. Не видя людей в интернете, можно неправильно их понять. Лучше общаться при очной встрече, но не вступать в конфликт. Лучше договориться с родителями о каких-то правилах переговоров в чате.

Юрий Копничев: У нас с женой возникли разногласия по поводу кружков для сына. Пойдёт в третий класс. Я считаю, что парня надо отдавать на спорт, она – на программирование. Ещё он занимается английским с репетитором. Есть опасения, что он переутомится и ничего не будет успевать.

Юлия Цивилева: Здесь стоит спросить, чего хочет сам ребенок. При выборе кружков желательно опираться на три постулата: «Хочу, могу, надо». В таком возрасте ребенок уже в праве решать, чего он хочет. Потом смотрим, какие у него есть склонности и способности, что у него получается. Стоит учитывать необходимость. Возможно, у него слабая спина и просто необходим бассейн. Ну, и, конечно, смотрим на состояние ребенка, может он сильно утомляется, нарушаются аппетит и сон, появляются перепады настроения – это значит, что для него нагрузка великовата и ее нужно снизить.

Ольга Полярная: В прошлый год ребенок отходил в детский сад со слезами. Этим летом постепенно готовила его. Даже сказал, что хочет пойти туда, но боюсь повторения истерик. Есть какие-то рекомендации по этому поводу?

Юлия Цивилева: Раз были большие перерывы, то адаптация начинается с начала. Проходим все стадии адаптации с ребенком.

Светлана Цветкова: Дочери не нравится школьная форма. Что можно в этой ситуации предпринять?

Юлия Цивилева: Если эта школьная форма обязательна, тогда объясняем ребенку, что есть правила и определенные нормы. Но часто бывает, что есть какой-то стандарт, но у него есть варианты и тогда ребенок сам что-то может выбрать. Если форма уже куплена, то разрешите ребенку какой-то значок на нее повесить, чтобы было хоть что-то, что ему нравится.

Алексей Ильюшин: Здравствуйте, Юлия! У меня дети уже взрослые. Перешли в 10-й класс, но пока не знают, где хотят учиться в будущем, какие предметы больше интересны. Что посоветуете? Может, какие-то тесты?

Юлия Цивилева: Да, есть тесты по профориентации. Опять же записываетесь к школьному психологу или любому другому именно с темой профориентации. От себя вы можете знакомить детей с новыми профессиями. Можете взять за правило каждую неделю рассказывать им о какой-то новой профессии.

Яна Захарова: У меня очень застенчивая дочь, как помочь ей быстро освоиться в новом коллективе?

Юлия Цивилева: Для начала тоже посоветую обратиться к психологу. На занятиях с ним можно выяснить причины такой застенчивости и поработать с этим. Есть много игр на развитие уверенного поведения, которые вы можете применять к своему ребенку, почитав в интернете. Есть специальные терапевтические сказки, которые помогают быть более уверенными. О такой особенности ребенка лучше заранее предупредить учителя, чтобы он мог помочь с адаптацией.

Полина Николаева: Рекомендуете ли вы оставлять первоклассников в группах продлённого дня?

Юлия Цивилева: Здесь очень индивидуально. Если в этом нет необходимости. И первое время вы сможете забирать ребенка и подстроите отпуск под это, тогда также, как и с кружками – первые месяцы и так для ребенка много нового. Если сможете быть с ним дома, то лучше не отправлять на продленку, но если вы боитесь оставлять ребенка дома одного, то тогда лучше организовать его в группу продленного дня. В такой группе ребенок сможет поближе познакомиться с детьми. Учительница поможет ему сделать задания.

Лада Веселова: Советуете ли вы вести детей, которые родились в ноябре, в школу с шести лет или дождаться полных семи?

Юлия Цивилева: Этот вопрос лучше решать совместно со специалистами. Все дети разные. Кому-то и в шесть лет уже можно, а кто-то и в семь еще не готов. Важно, чтобы ребенок дозрел эмоционально.

Лариса Савчук: До какого возраста стоит делать уроки с детьми?

Юлия Цивилева: С первого класса нужно уже отдавать ответственность за уроки ребенку. Помогаем – это не значит, что мы делаем уроки за него.