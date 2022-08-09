Владимир Путин признал проблему алкоголизма в моногородах

09.08.2022 [Общество]

Владимир Путин признал существующую проблему с алкоголизмом в моногородах и попросил эту проблему «не запихивать под ковер». Разговор о проблемах монопрофильных муниципальных образований шел между Владимиром Путиным и врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.  

«Есть вопросы, на которые нужно обратить особое внимание. Это, конечно, не в последнюю очередь монопрофильные муниципальные образования, так называемые моногорода. Их всего 11 в Кировской области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе», — пояснил президент.

Как заявил Путин, проблема алкоголизации населения в моногородах считается одной из главных и на нее необходимо обратить внимание.  

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. На это нужно обратить внимание», — заявил Путин.

Глава государства уверен, что региональным лидерам без поддержки государства такие проблемы решать сложно.  

Тэги: моногорода, проблемы, Путин

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