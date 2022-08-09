В Череповце ветеринарам пришлось вытаскивать из пасти собаки рыболовный крючок

09.08.2022 [Общество]

В эти выходные ветеринарным врачам Череповца пришлось вытаскивать из пасти собаки рыболовный крючок. 

«Пациенту повезло, крючок зацепился за губу и не попал в кишечник. Щенку оказали ветеринарную помощь, извлекли крючок и обработали рану. Многие хозяева предпочитают разделять свой досуг и свои увлечения с любимыми питомцами, например, не редко берут собаку или кошку на рыбалку. Но не все животные подходят для такого отдыха. Любимый напарник может попасться на крючок, и дело тут не только в неаккуратности хозяина, но и в самом животном, которое в момент закидывания удочки может оказаться рядом», — сообщают в управлении ветеринарии Вологодской области.

В летний сезон собаки и кошки с рыболовными снастями во рту на приеме у ветеринара не редкость.

Тэги: собаки, животные

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