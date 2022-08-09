В Крыму прогремело несколько взрывов на аэродроме под Саками

09.08.2022 [Происшествия]

Несколько взрывов в Крыму прогремело на аэродроме под Саками, горит взлетная полоса и склад с боеприпасами. Подробности о случившемся на полуострове сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По предварительным данным было десять взрывов, соседние дома получили повреждения.

На место происшествия выехал глава Крыма сергей Аксенов

В Минобороны России позже заявили, что на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов. «По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — подчеркнули в ведомстве.

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в результате взрывов на военном аэродроме Саки пострадали пять человек. Одному из пострадавших оказывается хирургическая помощь.

«По состоянию на 17:30 в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла»,— сообщил Константин Скорупский.

Тэги: военная спецоперация

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