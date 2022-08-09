В Великоустюгском районе суд обязал виновника ДТП возместить пострадавшему больше полутора миллионов рублей

09.08.2022 [Общество]

В Великоустюгском районе суд рассмотрел иск владельца разбившегося в ДТП автомобиля «Тойота Рав 4» к виновнику аварии о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

Авария произошла на 379 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово на территории Великоустюгского района в феврале 2022 года. Столкнулись автомобили «Тойота Рав 4» и «Фольксваген Джетта». Водителя «Фольксвагена» признали виновным в нарушении правил обгона и оштрафовали на 5000 рублей.

«Согласно заключению специалиста, стоимость восстановительного ремонта без учета износа автомобиля марки „Тойота Рав 4“ составляет 1 920 827 рублей, величина утраты товарной стоимости транспортного средства в результате повреждения и последующих ремонтных воздействий составляет 195 100 рублей. Непокрытый страховым возмещением размер ущерба составляет 1 520 827 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Установлено также, что истец обращался в больницу после ДТП и оплачивал услуги эвакуатора.

При таких обстоятельствах суд взыскал с ответчика в пользу истца возмещение материального ущерба, а также компенсацию морального вреда и судебных расходов — всего 1 593 556 рублей.

Тэги: авария, ДТП, суд, иск, компенсация вреда, имущественный ущерб

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