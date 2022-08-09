60% подростков Череповца не могут «относиться хорошо» к людям некоторых национальностей

09.08.2022 [Общество]

В Вологодской области исследовали условия формирования толерантности у подростков. В исследовании благотворительного фонда «Дорога к дому» приняли участие 350 учащихся 5-8 классов разных школ города Череповца. Особое внимание специалисты обращали на вопросы, связанные с предательством, а также с отношением к разным национальностям и религии.

Фонд «Дорога к дому» осуществляет в городе проект «Горизонты дружбы», направленный на создание методики развития толерантного отношения учащихся средних классов (коренных жителей) к детям-мигрантам. Для повышения практической значимости методики специалисты и провели исследование.

«Результаты исследования позволяют нам спланировать работу с детьми подросткового возраста, внести некоторые коррективы в программу занятий как для детей, так и для педагогов школ, — говорит координатор проекта Светлана Пурышева. — На занятиях мы планируем обращать больше внимания на культуру общения среди подростков. Порой складывается ощущение, что искусство общения — это дар, которым обладают лишь некоторые. Всех остальных нужно учить. Поэтому мы продолжим развивать умение слушать, слышать, понимать собеседника, вести диалог, а не манипулировать и не применять насилия к партнеру по общению».

Результаты исследования показали, что с утверждением «Если друг предал, надо отомстить ему» не согласны 62% подростков. Этот показатель приблизительно одинаковый как у юношей (62%), так и у девушек (67%), вне зависимости от возраста участника опроса. Более 60% участников опроса не могут «относиться хорошо» к людям некоторых национальностей. Несмотря на это, большинство школьников готовы дружить с человеком другой национальности, причем девочки выражают большую готовность, чем мальчики. Однако и те, и другие не испытывают желания видеть его в качестве члена своей семьи, причем мальчики в большей степени, чем девочки.  71% всех подростков считают, что любые религиозные течения имеют право на существование. Стремление быть более «терпимыми по отношению к другим людям» выразили 62% участников опроса, причем у девочек желание быть толерантными проявляется в несколько большей степени, чем у мальчиков. 87% подростков не согласны, что в споре правильной может быть лишь одна точка зрения. 92% готовы выслушать другие мнения. 82% опрошенных школьников считают, что и в средствах массовой информации могут быть представлены разнообразные мнения на одну тему.

Тэги: исследования

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