Лучшим работникам строительной отрасли Вологодcкой области вручили награды

09.08.2022 [Общество]

Губернатор области Олег Кувшинников, председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко и Мэр города Сергей Воропанов в Большом зале Правительства области поздравили работников и ветеранов сферы с профессиональным праздником.

В строительной отрасли региона сегодня работает порядка 3,5 тысяч организаций и предприятий. Более 23 тысяч специалистов заняты в сфере строительства. Каждый из работников - мастер своего дела, преданный избранной профессии.

/upload/medialibrary/818/8184c4216c88882dcf8a3cdf49c40f47.jpg

Ивана Шаргова, начальника специализированной службы по подъемным сооружениям ООО «Специализированный застройщик «Железобетон-12», в профессию привёл отец, который сам был строителем.

«Заканчивал металлургический колледж, потом ЧГУ. Работаю уже 12 лет, строю жилые дома в Вологде и Череповце, - рассказал Иван Шарагов. - В работе самым главным считаю качество. Здорово видеть результат труда, когда всё работает, а главное нравится людям».

/upload/medialibrary/d6d/d6d5460261a9728004afb10c9f8f3ca2.jpg

Штукатур из Череповца Ирина Пережогина с момента окончания училища в Череповце работает в на стройке.

«Уже около 20 лет. Какое-то время думала, может поменять работу, потому что физически стало тяжеловато, но не могу уйти. Отделка помещений – это то, что я люблю делать, это мое», - поделилась женщина.

Хорошие перспективы в развитии отрасли видит Губернатор Олег Кувшинников. Колоссальные инвестиции будут вложены в строительство, ремонт и реконструкцию объектов Вологодчины в ближайшие три года./upload/medialibrary/fc6/fc6d16dca102571c35e842cbd4d3b7e0.jpg

«Строительная отрасль является основой социально-экономического развития нашего региона. Несмотря на трудности, мы не заморозили ни один объект, будем реализовывать все решения Градостроительных советов, в полном объеме выполнять поручения Президента РФ по национальным проектам, – отметил, приветствуя собравшихся, Олег Кувшинников. – Бюджет развития на ближайшие три года, который мы планируем внести на сессию регионального парламента, составит порядка 100 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на ремонт, реконструкцию, строительство объектов социальной, инженерной, магистральной инфраструктуры».

Поздравляя собравшихся в зале, председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко отметил, что благодаря труду строителей, сформированы современные облики городов и районов Вологодской области, построены дороги, социальные объекты, школы и детские сады, на территории региона работают крупнейшие компании, средний и малый бизнес.

/upload/medialibrary/3ca/3caf60d0f8643156a0ac89689e9f2de2.jpg/upload/medialibrary/209/209bff3434c056a77c4fa214f0c241d7.jpg

«Именно вы, строители, первыми приходите на землю и только потом приходят после вас, когда уже все построено, металлурги, химики, представители других отраслей промышленности. Очень здорово, что в этом году ваш профессиональный праздник мы отмечаем, сдавая и запуская завтра в Череповце огромный инвестиционный проект, о котором сегодня сказал Губернатор – Архангельский мост, которого ждали череповчане, - подчеркнул Андрей Луценко. – Сегодня Вологодская область активно развивается, реализуются сотни, в которых задействованы строительные организации, задействованы вы, каждый из вас. Мы не сомневаемся, что задачи и сроки, в рамках которых должны быть реализованы проекты, будут выполнены».

Парламентарий пожелал представителям сферы интересных проектов, и крепкого здоровья. 

Тэги: праздники, строители

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
«Я смотрю — сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий
Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
Жители нескольких районов Вологодской области наблюдали на небе необычное явление

Похожие новости

В Вологде 11 августа ограничат движение на некоторых улицах

Это связано с празднованием Дня строителя

1185
0

В Великом Устюге 23 июля выступят Ирина Круг и певец Natan

Концерт пройдёт на площади Славы

1715
0

В деревне Дора Череповецкого района на праздник не пустили детей, чьи родители не сдают деньги на нужды поселка

Жители Череповецкого района в большинстве были возмущены подобной ситуацией

1780
0

В администрации Вологды решили не отказываться от украшения города к 9 мая

Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Воропанов

6579
3

Контракт Презентационно-сервисного центра Вологодской области на проведение мероприятий в апреле, заключенный с РА «Апрель», будет расторгнут

Об этом NewsVo рассказали в выигравшей закупку фирме

3889
1

Дегтярная бочка вместо чучела и «соление» в сугробах: как отмечали Масленицу в Вологодской области

О местных особенностях народных традиций праздника NewsVO рассказала Юлия Черноусова, сотрудник музея «Семёнково»

3787
1

Чай из самовара и два Деда Мороза: во Фрязиновском парке в Вологде встретили Рождество

Елку помогли организовать инициативная группа Фрязиновского парка, участники ТОСа «Водники», МКУ «Центр по работе с населением» и спонсоры.

4503
1

Фестиваль казачьей песни, парад невест и байк-шоу: Великий Устюг отметит 871-летие со дня основания

Праздничные мероприятия стартуют вечером 20 июля

2051
0

В Вологодском районе пройдёт праздник русской тройки

16 февраля он состоится в посёлке Огарково, 17 февраля - в деревне Ерофейка, а 18 февраля - в Стризнево

2523
0

В зимние каникулы в Кирилловском районе гости "Сугорья" обожгут йольское полено

Праздник "Зимний солнцеворот" будет проходить в «Сугорье» с 1 по 7 января

3070
0

Байкер-фест «Землепроходцы Земли Русской» пройдет в рамках празднования 870-летия Великого Устюга

Праздничные мероприятия продлятся с 20 по 23 июля

1950
0

В новогоднюю ночь в центре Вологды ограничат движение

С 22 часов 31 декабря до 4 утра 1 января будут перекрыты дороги по периметру площади Революции. Всю ночь будут курсировать автобусы. Мы публикуем их расписание

1796
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
Как помочь ребенку адаптироваться к школе или детскому саду
Владимир Путин признал проблему алкоголизма в моногородах
В Череповце ветеринарам пришлось вытаскивать из пасти собаки рыболовный крючок
В Крыму прогремело несколько взрывов на аэродроме под Саками
В Великоустюгском районе суд обязал виновника ДТП возместить пострадавшему больше полутора миллионов рублей
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2147
0
08.08.2022 [БлогоVO]

Крохино. Август 2022

309
0
03.08.2022 [Обзор Прессы]

В 10-тысячном городе Тотьма открывают самые необычные краеведческие музеи

713
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика