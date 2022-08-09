Лучшим работникам строительной отрасли Вологодcкой области вручили награды

Губернатор области Олег Кувшинников, председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко и Мэр города Сергей Воропанов в Большом зале Правительства области поздравили работников и ветеранов сферы с профессиональным праздником.

В строительной отрасли региона сегодня работает порядка 3,5 тысяч организаций и предприятий. Более 23 тысяч специалистов заняты в сфере строительства. Каждый из работников - мастер своего дела, преданный избранной профессии.

Ивана Шаргова, начальника специализированной службы по подъемным сооружениям ООО «Специализированный застройщик «Железобетон-12», в профессию привёл отец, который сам был строителем.

«Заканчивал металлургический колледж, потом ЧГУ. Работаю уже 12 лет, строю жилые дома в Вологде и Череповце, - рассказал Иван Шарагов. - В работе самым главным считаю качество. Здорово видеть результат труда, когда всё работает, а главное нравится людям».

Штукатур из Череповца Ирина Пережогина с момента окончания училища в Череповце работает в на стройке.

«Уже около 20 лет. Какое-то время думала, может поменять работу, потому что физически стало тяжеловато, но не могу уйти. Отделка помещений – это то, что я люблю делать, это мое», - поделилась женщина.

Хорошие перспективы в развитии отрасли видит Губернатор Олег Кувшинников. Колоссальные инвестиции будут вложены в строительство, ремонт и реконструкцию объектов Вологодчины в ближайшие три года.

«Строительная отрасль является основой социально-экономического развития нашего региона. Несмотря на трудности, мы не заморозили ни один объект, будем реализовывать все решения Градостроительных советов, в полном объеме выполнять поручения Президента РФ по национальным проектам, – отметил, приветствуя собравшихся, Олег Кувшинников. – Бюджет развития на ближайшие три года, который мы планируем внести на сессию регионального парламента, составит порядка 100 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на ремонт, реконструкцию, строительство объектов социальной, инженерной, магистральной инфраструктуры».

Поздравляя собравшихся в зале, председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко отметил, что благодаря труду строителей, сформированы современные облики городов и районов Вологодской области, построены дороги, социальные объекты, школы и детские сады, на территории региона работают крупнейшие компании, средний и малый бизнес.

«Именно вы, строители, первыми приходите на землю и только потом приходят после вас, когда уже все построено, металлурги, химики, представители других отраслей промышленности. Очень здорово, что в этом году ваш профессиональный праздник мы отмечаем, сдавая и запуская завтра в Череповце огромный инвестиционный проект, о котором сегодня сказал Губернатор – Архангельский мост, которого ждали череповчане, - подчеркнул Андрей Луценко. – Сегодня Вологодская область активно развивается, реализуются сотни, в которых задействованы строительные организации, задействованы вы, каждый из вас. Мы не сомневаемся, что задачи и сроки, в рамках которых должны быть реализованы проекты, будут выполнены».

Парламентарий пожелал представителям сферы интересных проектов, и крепкого здоровья.