Литературная гостиная на тему войны 1812 пройдет в Вологде 10 августа

09.08.2022 [Культура]

Беседа «Гроза двенадцатого года», посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 года, пройдет в среду, 10 августа, в вологодской библиотеке имени Бабушкина.

– Ведущий проекта Литературная гостиная», Наталья Швецова расскажет о русских литераторах, увековечивших эти события в своих произведениях. Многие из писателей и поэтов были кадровыми офицерами русской армии или ополченцами, принимали участие в кровопролитных сражениях Отечественной войны и заграничном походе 1813-1814 годов. Это Денис Давыдов, Константин Батюшков, Иван Лажечников, Василий Жуковский, Федор Глинка, Петр Вяземский, Михаил Загоскин, Надежда Дурова, Сергей Марин, – говорится в анонсе мероприятия.

Начиная с 20-х годов 19 века теме войны 1812 года стали уделять внимание младшие современники событий. Александр Пушкин, Александр Бестужев-Марлинский, Михаил Лермонтов, а позднее Лев Толстой и другие отечественные литераторы, которые в силу возраста не могли быть активными ее участниками, внесли свой значительный вклад в увековечение памяти тех великих лет.

Двадцатый век также добавил немало интересных имен и произведений по этой теме, достаточно вспомнить пьесу «Давным-давно» Александра Гладкова, стихотворение «Генералам двенадцатого года» Марины Цветаевой, стихи и роман «Путешествие дилетантов» Булата Окуджавы.

Вход на встречу свободный.

К участию приглашаются все желающие. Возрастные ограничения: (12+).

Начало мероприятия 10 августа в 17:30 в зале № 12 областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1. 

Тэги: встреча, литература

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
«Я смотрю — сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий
Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
Жители нескольких районов Вологодской области наблюдали на небе необычное явление

Похожие новости

«Вологодчина до и после динозавров»: встреча с геологом Валерием Чернышовым пройдет в Вологде 21 июля

Преподаватель ВоГУ и популяризатор науки расскажет об особенностях геологических эпох, о вымерших представителях животного и растительного мира Вологодской области 

721
0

Краевед Александр Сазонов расскажет о памятниках деревянного зодчества 22 июля

Встреча пройдет в модельной библиотеке на Пролетарской. Вход свободный

1467
0

О вологодских росписях расскажут в Вологде 5 июля

Интерактивная программа «Вологодские росписи» пройдет в Мемориальной мастерской Пантелеева

955
0

Познавательный завтрак с антропологом Еленой Судариковой пройдет в Вологде 2 июля

Вход свободный. Количество мест ограничено

1089
0

Встреча с авторами фильма «Василий Кандинский на Русском Севере» состоится в Вологде 30 июня

Гости смогут задать вопросы режиссеру фильма Александру Мирошниченко и автору идеи Ираиде Копьевой

827
0

Вечер воспоминаний о художнике Михаиле Копьеве пройдет в Вологде 26 мая

В рамках мероприятия состоится творческая встреча с Ираидой Валентиновной Копьевой

1071
0

Встреча «Вам революцию или чай пить?» пройдет в Вологде 19 мая

Мероприятие посвящено теме дневника Алексея Ремизова – русского писателя, художника, каллиграфа, одного из наиболее ярких стилистов в русской литературе

1167
0

О родственных связях Батюшковых и Брянчаниновых расскажут на встрече в Вологде 18 мая

Перед собравшимися выступит Ирина Чекалова бывший сотрудник Вологодского музея-заповедника, занимавшаяся изучением биографии поэта

971
0

Вечер воспоминаний, посвященный семье Железняк, пройдет в Вологде 28 апреля

Речь пойдет о двух политических ссыльных – писателе Владимире Железняке-Белецком и художнице Нине Железняк

984
0

«Петровская ассамблея» пройдет в Вологде 23 апреля

Вход свободный. Приглашаются все желающие

893
0

Жителей Вологды приглашают к обсуждению проекта развития и благоустройства парка Ветеранов

Мероприятие пройдет 21 апреля в очном формате

1474
0

Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля

Мероприятие проводится в рамках проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?»

1843
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Вологды стала очевидцем взрывов в Крыму
Как помочь ребенку адаптироваться к школе или детскому саду
Владимир Путин признал проблему алкоголизма в моногородах
В Череповце ветеринарам пришлось вытаскивать из пасти собаки рыболовный крючок
В Крыму прогремело несколько взрывов на аэродроме под Саками
В Великоустюгском районе суд обязал виновника ДТП возместить пострадавшему больше полутора миллионов рублей
В Великом Устюге девятый день ищут женщину, которая уехала на машине с незнакомцами
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2147
0
08.08.2022 [БлогоVO]

Крохино. Август 2022

309
0
03.08.2022 [Обзор Прессы]

В 10-тысячном городе Тотьма открывают самые необычные краеведческие музеи

713
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика