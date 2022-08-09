Литературная гостиная на тему войны 1812 пройдет в Вологде 10 августа

Беседа «Гроза двенадцатого года», посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 года, пройдет в среду, 10 августа, в вологодской библиотеке имени Бабушкина.

– Ведущий проекта Литературная гостиная», Наталья Швецова расскажет о русских литераторах, увековечивших эти события в своих произведениях. Многие из писателей и поэтов были кадровыми офицерами русской армии или ополченцами, принимали участие в кровопролитных сражениях Отечественной войны и заграничном походе 1813-1814 годов. Это Денис Давыдов, Константин Батюшков, Иван Лажечников, Василий Жуковский, Федор Глинка, Петр Вяземский, Михаил Загоскин, Надежда Дурова, Сергей Марин, – говорится в анонсе мероприятия.

Начиная с 20-х годов 19 века теме войны 1812 года стали уделять внимание младшие современники событий. Александр Пушкин, Александр Бестужев-Марлинский, Михаил Лермонтов, а позднее Лев Толстой и другие отечественные литераторы, которые в силу возраста не могли быть активными ее участниками, внесли свой значительный вклад в увековечение памяти тех великих лет.

Двадцатый век также добавил немало интересных имен и произведений по этой теме, достаточно вспомнить пьесу «Давным-давно» Александра Гладкова, стихотворение «Генералам двенадцатого года» Марины Цветаевой, стихи и роман «Путешествие дилетантов» Булата Окуджавы.

Вход на встречу свободный.

К участию приглашаются все желающие. Возрастные ограничения: (12+).

Начало мероприятия 10 августа в 17:30 в зале № 12 областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.