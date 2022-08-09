В школе на улице Возрождения в Вологде монтируют новое оборудование

09.08.2022 [Общество]

В Вологде в новой школе на улице Возрождения принимают и монтируют новое оборудование, сообщает пресс-служба администрации города.

«На сегодняшний день практически закончен монтаж оборудования в пищеблоке. Поставлено оборудование в медицинский блок, привезена и смонтирована мебель в обеденный зал, завозятся парты и стулья для учебных кабинетов. Также мы получили учебное оборудование для кабинета географии и технологии, компьютеры, многофункциональные устройства. Сейчас ждем шкафы и начнем разносить все по кабинетам», — рассказала директор школы Лариса Лукичева.

Рядом со школой готов стадион: футбольное поле, беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола, установлены силовые тренажёры. Для учеников начальных классов построены две детские площадки, где они будут гулять во время продлённого дня. Приёмка объекта Госкомиссией состоится уже в ближайшие дни.

Большая часть педсостава уже набрана. Учителя выйдут на работу с 15 августа и будут готовить помещения к приёму детей.

«Отметим, что в новую школу уже зачислены 230 первоклассников (восемь классов) и 30 десятиклассников. Прием документов во 2-8 классы начнется в середине августа, по предварительным подсчетам, в них будут учиться 600 детей. Выпускные 9-й и 11-й классы в новую школу не набирают», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Ранее NewsVO сообщал, что школу на ул. Возрождения начали строить в марте прошлого года. Стоимость строительства составила один миллиард рублей.

Тэги: школа
Фото пресс-службы администрации Вологды

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