Кирилловский, Грязовецкий и Тотемский районы стали лидерами по скорости ответов в социальных сетях

09.08.2022 [Общество]

Центр управления регионом Вологодской области проанализировал качество работы органов власти с сообщениями жителей Вологодской области в системе «Инцидент Менеджмент». В рейтинге учитывались ответы, которые публиковались в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Telegram.

В числе основных критериев — скорость и качество ответов. Из региональных органов власти первое место за эффективную работу разделили департаменты дорожного хозяйства и здравоохранения. За последние две недели через социальные сети к ним поступило по 290 обращений, а средняя скорость ответов составила чуть более часа.

Из муниципалитетов в передовиках — Кирилловский, Грязовецкий и Тотемский районы. Грязовецкий район стал еще и лидером в регионе по скорости ответа. 34 минуты требуется специалистам для разъяснения. Благодаря эффективной обратной связи с жителями на этих территориях оперативно решаются как системные, так и локальные проблемы. Так, в  Грязовце после многочисленных жалоб в ЦУР привели в порядок городские перекрестки, скосили траву, которая мешала пешеходам и водителям. 

Также ЦУР подготовил рейтинг работы региональных и районных органов власти с обращениями жителей на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Здесь оценивалась в первую очередь удовлетворенность пользователей ответами. 

Сейчас в ТОП-3 вопросов в Вологодской области — темы дорог, благоустройства и ЖКХ.

Тэги: обращения граждан, цур

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
«Я смотрю — сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
В Великоустюгском районе усиливают поиски пропавшего трехлетнего мальчика: счет идет на часы
Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук

Похожие новости

Коронавирус, дороги и ЖКХ: На что жаловались жители Вологодской области в 2021 году

За год центр управления регионом зарегистрировал больше 180 тысяч заявлений от вологжан

2288
0

Жители Череповецкого района заставили местные власти чистить дороги от снега

После массовых обращений в Центр управления регионом муниципалитет усилил работу по уборке дорог

1564
0

В ноябре жителей Вологодской области больше всего интересовали вопросы, связанные с коронавирусом

Такую статистику приводит центр управления регионом

1464
0

Жители Вологодской области стали в два раза меньше жаловаться на дороги

Аналитики центра управления регионом сравнили количество обращений за октябрь 2020 года и октябрь 2021 года

1663
0

Жители Вологодской области смогут задать вопросы чиновникам по номеру «122»

Колл-центр по вопросам COVID-19 переформатирован в единую информационно-справочную службу областного правительства

1161
0

В Вологодской области появилась «горячая линия» для звонков по любым проблемным вопросам

Обращения принимаются по номеру 8-800-200-93-88, раньше это была «горячая линия» по вопросам COVID-19

3682
0

В Вологодской области заработал Центр информации и аналитики региона

На его создание из бюджета потратили миллионы рублей

2205
0

«Заяви о проблеме»: в Вологодском районе создали сайт для работы с жалобами жителей

За неделю пользователями было оставлено 53 обращения – 37 из них касаются дорог муниципалитета

4000
4

Чиновников администрации Вологды обязали давать ответы жителям в течение двух недель

Изменения вступают в силу с 1 марта

2211
4

В Никольске чиновницу оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращения местного жителя

Мужчина пожаловался в местную администрацию на нарушение соседями его права на земельный участок, а когда не получил ответа, пошел в прокуратуру

1542
0

Исполняющего обязанности главы Белозерска оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращений жителя

Еще в феврале местный житель пожаловался в городскую администрацию на действия управляющей компании, но ответа так и не получил

2159
0

Бдительная череповчанка сообщила, что в ларьке с цветами торгуют алкоголем

 Возмущенной женщине ответил мэр города

1962
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В школе на улице Возрождения в Вологде монтируют новое оборудование
В Вологде сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист
Власти Великоустюгского района отчитались о ремонте Большевисткой школы
В Кичменгском Городке пенсионерка отравилась угарным газом при пожаре
Кирилловский, Грязовецкий и Тотемский районы стали лидерами по скорости ответов в социальных сетях
Переход на электронные счета за свет помог сохранить 2,5 тонны бумаги, которая могла попасть на свалку
Жительницы Вологодской области взяли первое и третье места на Всероссийском конкурсе красоты
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2135
0
08.08.2022 [БлогоVO]

Крохино. Август 2022

255
0
03.08.2022 [Обзор Прессы]

В 10-тысячном городе Тотьма открывают самые необычные краеведческие музеи

700
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика