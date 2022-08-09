Кирилловский, Грязовецкий и Тотемский районы стали лидерами по скорости ответов в социальных сетях

Центр управления регионом Вологодской области проанализировал качество работы органов власти с сообщениями жителей Вологодской области в системе «Инцидент Менеджмент». В рейтинге учитывались ответы, которые публиковались в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Telegram.

В числе основных критериев — скорость и качество ответов. Из региональных органов власти первое место за эффективную работу разделили департаменты дорожного хозяйства и здравоохранения. За последние две недели через социальные сети к ним поступило по 290 обращений, а средняя скорость ответов составила чуть более часа.

Из муниципалитетов в передовиках — Кирилловский, Грязовецкий и Тотемский районы. Грязовецкий район стал еще и лидером в регионе по скорости ответа. 34 минуты требуется специалистам для разъяснения. Благодаря эффективной обратной связи с жителями на этих территориях оперативно решаются как системные, так и локальные проблемы. Так, в Грязовце после многочисленных жалоб в ЦУР привели в порядок городские перекрестки, скосили траву, которая мешала пешеходам и водителям.

Также ЦУР подготовил рейтинг работы региональных и районных органов власти с обращениями жителей на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Здесь оценивалась в первую очередь удовлетворенность пользователей ответами.

Сейчас в ТОП-3 вопросов в Вологодской области — темы дорог, благоустройства и ЖКХ.