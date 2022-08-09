Переход на электронные счета за свет помог сохранить 2,5 тонны бумаги, которая могла попасть на свалку

78,4 тыс. жителей Вологодской области получают счета за электроэнергию на адрес электронной почты. Благодаря электронным счетам только за электричество в 1 полугодии 2022 г. 2,5 тонны бумаги не попало на мусорные свалки Вологодской области.

«Электронный счёт даёт и другие преимущества: приходит раньше бумажного, не теряется среди рекламы в почтовом ящике, на один адрес электронной почты можно получать счета за квартиру, дом, дачу и др. Подписаться на электронный счёт за электроэнергию можно в личном кабинете клиента lk.sevesk.ru, или на сайте sevesk.ru или в группе ССК „Вконтакте“ vk.com/energosbyt35 При подписке на электронный счёт можно присоединиться к федеральному экопроекту „Каждое дерево на счету“: внести вклад в сохранение леса и посадить именное виртуальное дерево», — сообщает Вологдаэнергосбыт.

Также жители Вологодской области и абоненты, которые живут в других регионах и имеют дома, квартиры и дачи в Вологодской области, могут ежемесячно получать информацию об оплате электроэнергии в группе ССК в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35 Для этого нужно написать в группу сообщение с кодовым словом «ВК». Информация об оплате за электроэнергию будет приходить ежемесячно в личном сообщении сразу после формирования счетов, т.е. 31, 1 или 2 числа.

Оплатить электроэнергию без комиссии можно сразу же в группе ССК через приложение «Оплатить счёт».