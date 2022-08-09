Переход на электронные счета за свет помог сохранить 2,5 тонны бумаги, которая могла попасть на свалку

09.08.2022 [Общество]

78,4 тыс. жителей Вологодской области получают счета за электроэнергию на адрес электронной почты. Благодаря электронным счетам только за электричество в 1 полугодии 2022 г. 2,5 тонны бумаги не попало на мусорные свалки Вологодской области.

«Электронный счёт даёт и другие преимущества: приходит раньше бумажного, не теряется среди рекламы в почтовом ящике, на один адрес электронной почты можно получать счета за квартиру, дом, дачу и др. Подписаться на электронный счёт за электроэнергию можно в личном кабинете клиента lk.sevesk.ru, или на сайте sevesk.ru или в группе ССК „Вконтакте“ vk.com/energosbyt35 При подписке на электронный счёт можно присоединиться к федеральному экопроекту  „Каждое дерево на счету“: внести вклад в сохранение леса и посадить именное виртуальное дерево», — сообщает Вологдаэнергосбыт.

Также жители Вологодской области и абоненты, которые живут в других регионах и имеют дома, квартиры и дачи в Вологодской области, могут ежемесячно получать информацию об оплате электроэнергии в группе ССК в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35  Для этого нужно написать в группу сообщение с кодовым словом «ВК». Информация об оплате за электроэнергию будет приходить ежемесячно в личном сообщении сразу после формирования счетов, т.е. 31, 1 или 2 числа.

Оплатить электроэнергию без комиссии можно сразу же в группе ССК через приложение «Оплатить счёт».

Тэги: электронный счет

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