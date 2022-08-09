Жительницы Вологодской области взяли первое и третье места на Всероссийском конкурсе красоты

Финал Всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс и Миссис Великая Русь-2022» состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Первое место в конкурсе заняла руководитель Театра Моды Деда Мороза Наталья Гурьева

46 участниц из разных регионов страны состязались за звание самой красивой представительницы прекрасной половины человечества. На конкурс приехали представительницы из: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелии и Петрозаводска, Вологды и Вологодской области, Мурманска и Мурманской области, Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Нижнего Новгорода, Рязани, Смоленска, Якутии, Читы, Екатеринбурга и других городов.

Победительницей стала руководитель Театра Моды Деда Мороза Наталья Гурьева. Девушка также носит титулы «Вице Миссис Россия Вселенная» - 2019 и «Миссис Русская Зима» - 2021.

Третье место в конкурсе красоты досталось жительнице Вологды, маме двойняшек Ирине Григорьевой.

Всероссийский конкурс красоты и таланта «Мисс и Миссис Великая Русь» впервые прошёл в августе 2016 году в Санкт-Петербурге. В этом году проект собрал самых красивых женщин России уже в седьмой раз.

