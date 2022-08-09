Жительницу Череповца обманули на пять тысяч рублей в онлайн-игре

09.08.2022 [Происшествия]

Череповецкие полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковского счёта 20-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что в популярной онлайн-игре неизвестный потратил с её банковской карты пять тысяч рублей. Полицейские выяснили, что девушка написала в общий чат игры просьбу о помощи в оформлении аккаунта. Один из игроков согласился ей помочь за тысячу рублей. Девушка привязала свою карту к аккаунту «помощника» и через некоторое время получила сообщения о списании денег. Подозреваемым в краже оказался 20-летний житель Костромы.

«Задержанный дал признательные показания и рассказал, что увидел привязанную к его аккаунту карту и решил воспользоваться удобным для себя случаем — стал осуществлять покупки в игре за чужой счет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти  лет лишения свободы.

Тэги: кража, банковские карты, счета, онлайн игры

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