Кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы зарегистрирован инженер с фамилией Аршавин

Территориальная избирательная комиссия города Вологды зарегистрировала ещё одного кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17.

Это инженер проектной группы компании «ВГТРК СК» Руслан Аршавин, который состоит в «Коммунистической партии «Коммунисты России». Однако, он выдвинулся в порядке самовыдвижения.

Ему выдано удостоверение установленного образца.

Ещё одному претенденту, кандидату от партии «Яблоко», пенсионеру Михаилу Дорофееву, было отказано в регистрации – «в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей».

Ранее NewsVo писал, что Территориальная избирательная комиссия города Вологды зарегистрировала ещё двух кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17. Одному кандидату было отказано в регистрации.