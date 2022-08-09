Кандидатом в депутаты Вологодской городской Думы зарегистрирован инженер с фамилией Аршавин

09.08.2022 [Политика]

Территориальная избирательная комиссия города Вологды зарегистрировала ещё одного кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17.

Это инженер проектной группы компании «ВГТРК СК» Руслан Аршавин, который состоит в «Коммунистической партии «Коммунисты России». Однако, он выдвинулся в порядке самовыдвижения.
Ему выдано удостоверение установленного образца.

Ещё одному претенденту, кандидату от партии «Яблоко», пенсионеру Михаилу Дорофееву, было отказано в регистрации – «в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей».

Ранее NewsVo писал, что Территориальная избирательная комиссия города Вологды зарегистрировала ещё двух кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17. Одному кандидату было отказано в регистрации.

Тэги: выборы

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