Бдительная череповчанка помогла полицейским найти дачного вора

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в серии дачных краж. Помогла в этом бдительная жительница Череповца, которая успела снять похождение воришки на камеру телефона.

«В УМВД России по г. Череповца позвонила женщина 1968 г. р. и сообщила о постороннем в соседнем дачном доме. Ночью череповчанка заметила неизвестного мужчину, который выбирался через окно. Этот момент дачница успела запечатлеть на камеру мобильного телефона. Приехавший хозяин оценил похищенные продукты и технику в 8 тысяч рублей», — сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступления. Мужчину 1988 года рождения задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что забрался в дачный дом, выставив стекло из рамы. Забрав имущество, незваный гость вставил стекло обратно, после чего скрылся.

Полицейские установили причастность задержанного к совершению еще 3 краж на территории Череповца и 2 в Череповецком районе. Действовал мужчина исключительно по ночам и старался оставлять как можно меньше следов. Однако, бдительность соседки завершила его преступный вояж.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.