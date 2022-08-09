83 кандидата зарегистрировано на выборы в Городскую Думу Череповца

09.08.2022 [Общество]

8 августа 2022 года закончился период регистрации кандидатов в депутаты Череповецкой городской Думы. Всего зарегистрировано 83 кандидата в депутаты. 

«6 кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. 1 кандидат снял свою кандидатуру, отказался от дальнейшего участия в выборах депутатов Череповецкой городской Думы нового созыва по личному заявлению и утратил статус выдвинувшегося кандидата. 1 кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, утратил статус кандидата в связи с непредставлением ни одного из предусмотренных законом области документов, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты Череповецкой городской Думы», — сообщает Территориальная избирательная комиссия города Череповца. 

Выбору в городскую думу Череповца состоятся 11 сентября этого года. Посмотреть всех кандидатов можно здесь.

Тэги: выборы

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