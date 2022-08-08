Вологжанин Архип Козлов завоевал бронзовую медаль по теннису

Вологжанин Архип Козлов завоевал бронзовую медаль Первенства Северо-Западного федерального округа по теннису.



Соревнования завершились накануне в Калининграде. Воспитанник СШОР «Витязь» Архип Козлов стал бронзовым призером турнира среди юношей до 19 лет.



А в паре с Екатериной Рогачевой, которая так же занимается в СШОР «Витязь», Архип занял 4 место в миксте.

