Финляндия отказывает россиянам в транзитных визах

Власти Финляндии намерены запретить выдавать визы россиянам, которые используют финский шенген для транзита в Европу. Консульский отдел МИД Финляндии планирует вмешаться в эту ситуацию.

Ведомство обратило внимание, что многие россияне с помощью финского шенгена выезжают через страну в другие государства и даже на отдых на Средиземное море. Об этом в интервью телекомпании Yle рассказал руководитель консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.

«Мы будем вмешиваться, если россияне начнут ездить по финскому шенгену куда-то еще», — предупредил Таннер.

Также МИД страны Суоми заявил о сокращении туристических виз для россиян. Сейчас в посольствах и консульствах принимается не более 1000 заявлений, однако МИД намерен сократить их количество.

Как сообщает РБК, в настоящее время по финским визам можно выехать в 26 стран Шенгенского соглашения. Однако если будет установлено, что по финской визе путешественник отправился в другую страну, в получении следующей визы ему откажут.

По словам Таннера, в МИДе прорабатывают различные варианты сокращения выдаваемых виз для россиян – от полного прекращения их выдачи до разрешения на въезд по веским основаниям, к примеру, лечению, похорон родных или посещению родственников.