В Вологде воры украли из квартиры пенсионерки ювелирных украшений на 150 тысяч рублей

08.08.2022 [Происшествия]

В Вологде воры украли из квартиры 88-летней пенсионерки ювелирных украшений на 150 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что обнаружила пропажу после ухода неизвестных людей, которые приходили в её квартиру под предлогом выдачи пенсии. Полицейские установили, что подозреваемые скрылись на автомобиле «КИА». Машину остановили на перекрёстке улиц Ленинградской и Октябрьской. За рулём находилась 23-летняя девушка. Её задержали и она рассказала, что приходила к пенсионерке в компании знакомого — жителя Владимирской области. Мужчину также задержали. Выяснилось, что к преступлению могут быть причастны ещё две женщины.

«Пока приятельницы отвлекали женщину разговорами, он исследовал квартиру в поисках ценностей. Добычей стали две шкатулки с драгоценностями, которые гость забрал и покинул квартиру. В ходе обысков полицейские изъяли похищенное имущество и в скором времени вернут законной владелице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: кража, квартира, пенсионерка, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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