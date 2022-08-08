Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района. Сообщает газета Маяк.



Дорожный инцидент произошел сегодня около 14:30 на 13-ом километре трассы Вологда-Медвежьегорск. Столкнулись три автомобиля.



В результате травмы различной степени тяжести получили семь человек. На данный момент на месте работают дорожные полицейские, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Информация дполняется.