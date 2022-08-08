В Соколе после тренировки скончался 16-летний подросток

6 августа в Соколе умер 16-летний подросток.
«Это произошло в микрорайоне Шатенево. Сергей в компании друзей занимался на турниках, затем ребята решили прогуляться. Внезапно Сергею стало плохо, он потерял сознание. Друзья вызвали „скорую“, но приехавшие врачи уже ничем не смогли помочь юноше», — написал глава Сокольского района Юрий Васин.
Сейчас следственные органы выясняют причины внезапной смерти юного сокольчанина. Основная версия случившегося - несчастный случай, вызванный сердечной недостаточностью.