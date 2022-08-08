Более 1,3 млн нарушений ПДД зарегистрировали комплексы фотовидеофиксации в Вологодской области

За первые семь месяцев 2022 года камеры видеофиксации в Вологодской области зарегистрировали белее 1,3 млн нарушений ПДД.

Наиболее часто в течение семи месяцев 2022 года автомобилисты превышали разрешенную скорость, игнорировали правила проезда перекрёстков, а также остановки и стоянки, выезжали на встречную полосу и не предоставляли преимущество пешеходам. Данные назвали эксперты во время пресс-конференции, которая прошла в Правительстве области.

Как рассказал и.о. председателя Комитета гражданской защиты и социальной безопасности региона Сергей Кашин, за ситуацией на дорогах следят 185 комплексов, в том числе 74 стационарных и 111 передвижных. В местах применения техники отмечено снижение общего количества происшествий и тяжести их последствий. Ежегодно с помощью камер в Вологодской области ликвидируют порядка 10 участков концентрации ДТП.

«Свою главную задачу – повышение безопасности движения - камеры видеофиксации могут выполнять только в том случае, если водители осведомлены об их наличии. На эту проблему обратил внимание Президент Владимир Путин. Глава государства дал указание отмечать на дороге все камеры - не только стационарные, но и передвижные. Камеры должны стимулировать водителей, а не способствовать сбору штрафов. Эта задача у нас выполняется. Все камеры обозначены соответствующими знаками», – отметил Сергей Кашин.

Всего с начала года на дорогах Вологодской области зарегистрировали 648 ДТП, в которых погиб 71 человек и 875 пострадали. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го число аварий снизилось на 13%.

Основными причинами гибели людей на федеральных и региональных трассах специалисты считают нарушение скоростного режима, выезд водителями на встречную полосу в утомлённом состоянии и не пристёгнутые ремни безопасности.

Для безопасности участников дорожного движения в регионе продолжают реализовывать комплекс профилактических мероприятий. С начала года сотрудники УГИБДД УМВД РФ по Вологодской области при взаимодействии с Правительством Вологодской области провели порядка 50 профилактических мероприятий, среди которых «Нетрезвый водитель», «Автобус», «Трасса», «Внимание - дети» и другие.

С апреля реализуется областной социальный проект «По своей полосе», направленный на повышение правосознания водителей автотранспорта, разъяснение важности соблюдения скоростного режима, безопасного и уверенного вождения в меняющихся погодных и дорожных условиях, режима труда и отдыха, правил перевозки несовершеннолетних. В проекте принимают участие главы муниципалитетов области, председатели районных комиссий по безопасности дорожного движения, представители Центра региональной безопасности, Союза автомобилистов Вологодчины, родительской общественности, образовательных организаций, отрядов юных инспекторов движения.

«В результате проводимых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции области за 7 месяцев текущего года спрофилактировали более 16200 нарушений пешеходами, более 5800 нарушений выезда на полосу встречного движения. Также инспекторы задержали более 4100 водителей, управляющих транспортными средствами без водительских удостоверений, и более 3500 человек, севших за руль в состоянии опьянения», – рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Вологодской области Евгений Моисеев.

Особое внимание специалисты уделяют профилактике аварий с участием детей. Работа ведётся на разных уровнях системы образования. Так, в детские сады закуплены автогордки, в которых дети смогут изучить правила движения в условиях максимально приближенных к реальности. В школах меры предосторожности на дорогах ученикам объясняют на уроках ОБЖ и так называемых пятиминутках безопасности. Также для каждой организации в области разработан паспорт безопасности дорожного движения, который отображает проверенные маршруты «дом – школа - дом».

«Рекомендуется, чтобы родитель провёл по этому маршруту ребёнка от дома до школы и обратно. Здесь в первую очередь необходим практический опыт безопасного передвижения по городу, – рассказала начальник Управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования области Анна Микурова. - Если взрослые перебегают перекрёстки наискосок или не держат ребёнка за руку, это может привести к плохим последствиям. Важно, чтобы сами родители подавали детям правильный пример».

Занятия с детьми также проводятся в оздоровительных центрах, подведомственных Департаменту образования. В них проводится акция «Единый день безопасности». О безопасности детям рассказывают не только сотрудники ведомства, но и представители МЧС, Госавтоинспекции и полиции. Специалисты учат школьников не только безопасности на дорогах, но и объясняют им, как вести себя при пожаре и на воде. Каждый раз в акции принимает участие более 600 детей, которые отдыхают в детских оздоровительных центрах «Лесная сказка» и «Корабелы Прионежья».

Также в этом году в три организации области закупили велотренажёры с дополненной реальностью, с помощью которых юные вологжане могут в игровой форме изучить правила безопасного поведения на дороге.