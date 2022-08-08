В Запорожье подписано распоряжение о проведении референдума

Власти Запорожской области, частично контролируемой российскими войсками, официально подтвердили намерение провести референдум о присоединении этих территорий к России. Киев предупредил, что в случае проведения голосования окончательно выйдет из переговорного процесса. Передает «РИА Новости».



Часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Энергодар, находится под контролем российских сил. Они также контролируют Херсонскую область Украины. На этих территориях были сформированы военно-гражданские администрации. В них заявили о планах провести референдумы о вхождении в состав России и создали избирательные комиссии. Это может случиться уже в первой половине сентября.