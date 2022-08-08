День железнодорожника отметили в Вологде

В Вологде 6 августа отметили день железнодорожника. Игры, песни, поздравления встретили вологжан прямо на перроне.

В этом году исполнилось 150 лет движению на участке Ярославль — Вологда Северной железной дороги. Открытие железной дороги на Север стало одним из важнейших событий для развития социально-экономического потенциала страны.

«Под восторженные крики ура поезд медленно двинулся в путь. В тот же день вечером прилетел из Ярославля пассажирский поезд, украшенный флагами, зеленью и цветами, и был встречен радостными кликами ожидавшей его публики. В этом поезде прибыли учредители компании — Савва Мамонтов и Федор Чижов — и строители железной дороги. Наш край вступил в новую эру», — писала газета «Вологодские губернские ведомости» 20 июня 1872 года

Тогда в первом поезде отправились 112 пассажиров. Сейчас железная дорога нам уже не кажется чем-то удивительным. Но это огромный организм, слаженная работа которого невозможна без сотен сотрудников, которые любят и ценят свое дело. Лучшие из них были награждены благодарностями и памятными подарками 6 августа.

Кульминацией праздника стало прибытие поезда на паровозной тяге с выставочным комплексом. Паровоз гудком приветствовал всех, кто собрался на перроне. А гости кричали ему «Ура». Паровоз серии П36 по прозвищу «генерал» — последний пассажирский паровоз постройки СССР, его выпускали в 50-х годах 20 века.

Жители Вологды смогли познакомиться не только с ним, но и вообще с работой железнодорожного транспорта, увидеть современный локомотив 2ЭС7 «Черный гранит», вагон исторического наследия Северной железной дороги, специализированные диагностические комплексы и путевую технику, которая работает на железной дороге сегодня.

Вологда - всегда была и остается важным узлом в системе железнодорожного транспорта.

«Северная железная дорога — это та дорога, которая обслуживает предприятия, перевозит пассажиров, транзитные грузы, из центра России, с юга России, с Дальнего востока в порты Северо-запада. Вологодский узел расположен в центре Северной дороги и является ключевым. Это один из трех самых грузонапряженных узлов сети Российских железных дорог. Вологодский регион обслуживания — это 34% погрузки всей Северной железной дороги, это предприятия Вологодского региона. 50% грузооборота — это работа Вологодского региона обслуживания. И конечно этот регион очень важен сегодня. Также как он был важен во время Великой Отечественной войны», — сказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Работа железной дороги ни на минуту не останавливается. Железная дорога работает в режиме 24 на семь, не смотря на жару, на холод, на праздники. Как отметил Рашид Сайбаталов - железная дорога - это добросовестные люди, которым нравится свое дело.

Сейчас перед железнодорожниками стоит много новых вызовов. Увеличился пассажиропоток на южные направления, необходимо переориентировать грузоперевозки на восток. Но здесь не боятся трудностей и уверены, что железную дорогу впереди ждет только развитие. Ведь об этом говорит опыт в 150 лет.