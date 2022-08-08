Федор Конюхов остановил полет на мотопараплане к Северному полюсу, который должен был принести ему рекорд

08.08.2022 [Общество]

Федор Конюхов остановил первую в истории попытку достичь Северного полюса на мотопараплане.

2 августа команда Конюхова отправилась из Мурманска в сторону Земли Франца-Иосифа на атомоходе.

Рекордсмены мира Федор Конюхова и Игорь Потапкин планировали сперва достигнуть самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа (о-в Рудольфа) на ледоколе, где экипаж высадится на лед и продолжит движение к точке географического Северного полюса на паралете. Расстояние по прямой от точки предполагаемого старта до 90° северной широты составляет порядка 900 км. Полет должен был пройти на высоте до 1 км со скоростью до 60 км/ч.

Паралет — это моторный летательный аппарат с крылом парашютной конструкции, оснащенный колесной либо лыжной тележкой, на которой располагается пилот. 

Но Федору Конюхову не удалось поставить рекорд. Лететь пришлось в тумане, и спустя 169 километров пути мотопараплан вынуждены были посадить в районе 87 градуса северной широты. Там Конюхов и Потапкин стали ждать «50 лет Победы», который взял их на борт.

«Достоверно узнать, что послужило причиной посадки и что случилось с паралетом, не представилось возможным. Московская экспедиционная команда получила короткое сообщение по каналу спутниковой связи Iridium, что все живы и здоровы, но продолжить перелет невозможно по техническим причинам. Команда перелета на связь не выходит. Судя по данным системы слежения, ледокол вчера достиг Северного полюса и взял обратный курс на Мурманск. Прибытие команды ожидается 14 августа, тогда и узнаем подробности из первых уст», — сообщают в экспедиционном штабе.

По предварительным данным, мировой рекорд не будет установлен.

Тэги: путешествия, федор конюхов

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
«Я смотрю — сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика
В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
В Великоустюгском районе усиливают поиски пропавшего трехлетнего мальчика: счет идет на часы
Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий
Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков
Жители нескольких районов Вологодской области наблюдали на небе необычное явление
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук

Похожие новости

Вологодская область попала на большую туристическую карту России на ВДНХ

Всего на карте представлено 26 национальных туристических маршрутов

241
0

69% россиян никогда не были за рубежом

9% граждан РФ путешествовали в зарубежные страны десять и более лет назад

631
0

Мегафон: россияне чаще всего ездят отдыхать в Белоруссию, Турцию и Казахстан

Число россиян, отправившихся в путешествие за границу в апреле–июне, стало рекордным за три последних года

761
0

В Вологодскую область можно приехать по «единому» билету «поезд + автобус»

Купить такой билет можно в кассах любого вокзала

1436
0

Путешественник Федор Конюхов установит новый мировой рекорд

В 3:29 утра он вместе с мастером спорта международного класса Игорем Потапкиным взлетел на мотопараплане из Вологды

925
0

Семья вологжан Арсентьевых любит путешествовать и составляет свою «Карту достопримечательностей Вологодской области»

Воспользоваться этой картой может любой желающий

3800
0

За 42 часа доехали до Сочи череповчане на 27-летних «Жигулях»-кабриолете

Они потратили 6200 рублей на бензин и 250 рублей – штраф за отсутствие брызговиков

3019
0

Вологодская область участвует в онлайн-голосовании «Сокровища России»

Его представлет Журнал National Geographic Traveler

1650
0

Вологодский губернатор уточнил, что вакцинация от коронавируса пока не является обязательным условием для выезда за границу

Однако, по мнению Олега Кувшинникова, в ближайшее время это правило может стать обязательным

2581
0

Тотьма вошла в список самых красивых городов России по версии журнала Skyscanner

Эксперты издания назвали райцентр недооцененным городом

2610
0

Экскурсовод Екатерина Хоботова о путешествиях по Вологодской области: «Главное - быть готовым удивляться!»

Чем может порадовать туриста поездка в районы Вологодской области? Чего ожидать от такого путешествия? Об этом и много другом в интервью с гидом бюро «Вокруг да около»

9870
0

Более 180 вологжан не могут вернуться домой из-за границы

Из-за коронавируса отменено регулярное и чартерное сообщение на зарубежном направлении

3013
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Финляндия отказывает россиянам в транзитных визах
В Вологде воры украли из квартиры пенсионерки ювелирных украшений на 150 тысяч рублей
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
В Соколе после тренировки скончался 16-летний подросток
Более 1,3 млн нарушений ПДД зарегистрировали комплексы фотовидеофиксации в Вологодской области
В Запорожье подписано распоряжение о проведении референдума
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2088
0
08.08.2022 [БлогоVO]

Что нового на раскопках?

368
0
03.08.2022 [Обзор Прессы]

В 10-тысячном городе Тотьма открывают самые необычные краеведческие музеи

637
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика