Федор Конюхов остановил полет на мотопараплане к Северному полюсу, который должен был принести ему рекорд

Федор Конюхов остановил первую в истории попытку достичь Северного полюса на мотопараплане.

2 августа команда Конюхова отправилась из Мурманска в сторону Земли Франца-Иосифа на атомоходе.

Рекордсмены мира Федор Конюхова и Игорь Потапкин планировали сперва достигнуть самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа (о-в Рудольфа) на ледоколе, где экипаж высадится на лед и продолжит движение к точке географического Северного полюса на паралете. Расстояние по прямой от точки предполагаемого старта до 90° северной широты составляет порядка 900 км. Полет должен был пройти на высоте до 1 км со скоростью до 60 км/ч.

Паралет — это моторный летательный аппарат с крылом парашютной конструкции, оснащенный колесной либо лыжной тележкой, на которой располагается пилот.

Но Федору Конюхову не удалось поставить рекорд. Лететь пришлось в тумане, и спустя 169 километров пути мотопараплан вынуждены были посадить в районе 87 градуса северной широты. Там Конюхов и Потапкин стали ждать «50 лет Победы», который взял их на борт.

«Достоверно узнать, что послужило причиной посадки и что случилось с паралетом, не представилось возможным. Московская экспедиционная команда получила короткое сообщение по каналу спутниковой связи Iridium, что все живы и здоровы, но продолжить перелет невозможно по техническим причинам. Команда перелета на связь не выходит. Судя по данным системы слежения, ледокол вчера достиг Северного полюса и взял обратный курс на Мурманск. Прибытие команды ожидается 14 августа, тогда и узнаем подробности из первых уст», — сообщают в экспедиционном штабе.

По предварительным данным, мировой рекорд не будет установлен.